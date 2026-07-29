意外と知らない江戸の出前事情。100万人の過密都市が生み出した「食のアウトソーシング」の全貌

「糞尿は“黄金”だった」江戸の大家を大金持ちにした驚きの錬金術と究極の循環型社会

江戸時代専門チャンネルが解説、大奥の究極トイレ「万年」に隠された驚きの健康管理術