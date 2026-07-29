「服どうなってるの？」「スタイル抜群」 “9頭身レースクイーン”央川かこ、近影にネット衝撃
レースクイーンでモデルの央川かこが、29日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから驚きの声が寄せられた。
【写真】“9頭身レースクイーン”央川かこ、抜群プロポーション全開！ 水着ショットなど（7枚）
1994年7月17日生まれ、兵庫県出身で身長172cm＆股下84cmの“9頭身レースクイーン”として注目を集めている央川。
今回の投稿では「シルバーアッシュにして 毛先も綺麗に揃えてもらった」と、美容室に行ったことを報告。美しい髪と抜群のスタイルが際立つショットで魅せた。ファンからは「めちゃキレイ」「パーフェクト」「服どうなってるの？ スタイル抜群」などの反響が寄せられている。
引用：「央川かこ」Instagram（＠kako.717）
【写真】“9頭身レースクイーン”央川かこ、抜群プロポーション全開！ 水着ショットなど（7枚）
1994年7月17日生まれ、兵庫県出身で身長172cm＆股下84cmの“9頭身レースクイーン”として注目を集めている央川。
今回の投稿では「シルバーアッシュにして 毛先も綺麗に揃えてもらった」と、美容室に行ったことを報告。美しい髪と抜群のスタイルが際立つショットで魅せた。ファンからは「めちゃキレイ」「パーフェクト」「服どうなってるの？ スタイル抜群」などの反響が寄せられている。
引用：「央川かこ」Instagram（＠kako.717）