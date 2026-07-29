〈「趣里さんは知っている？」“愛の不時着”共演ヒロインと連日密会、三山凌輝を「週刊文春」が直撃した！「2人の関係は“不時着”している？」〉から続く

「週刊文春」が報じた、ミュージカル『愛の不時着』に出演中の、歌手で俳優の三山凌輝（27）と女優の花乃まりあ（33）の“連日ホテル密会”。その報道後も2人は、公演の舞台裏で変わらず親密に振る舞っていることがわかった。

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三山凌輝 ©文藝春秋／撮影＝吉田暁史

公演の稽古中に急接近し、三山の自宅マンションのシアタールームや新宿の高級シティホテルで密会を繰り返していた2人。双方の事務所は事実関係を認めて「不適切な行動であった」「深く反省しております」などと回答した。しかし――。

「報道後も三山さん、花乃さんはまったく反省していません」

こう断言するのは、2人の知人だ。「週刊文春」が三山に直撃取材をした7月17日にも、2人で別の高級シティホテルに行っていたが、それだけではない。

2人でストレッチしながら話し込んで…

「開き直っているのか、劇場でも2人は親密さを隠していない。開場前にロビーの広いスペースにヨガマットを隣に並べて、2人でストレッチしながら話し込んでいます。スタッフはその光景を見て、『報道が出たばかりなのに……』と驚いています」（同前）

さらに三山は、メディアに気づかれずに花乃と会える場所を探すよう、周囲に依頼もしたという。

「2人とも、配偶者もお子さんも持つ身なのに、なぜこのような裏切りができるのか。ご家族が本当に可哀想で……。それに2人とも、報道後に『舞台での役作り』のために会っていたと堂々と弁明していますが、これを見ていただければ、決してそうでないことはわかるはずです」（同前）

そう言って、この知人は三山と花乃のメールのやり取りを明かしたのだ――。

7月29日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」および7月30日（木）発売の「週刊文春」では、稽古中に三山が連日のように花乃ら共演者と飲みに行っていたこと、密会前の2人のメールのやり取り、直撃取材後に三山が送った“無反省メール”、趣里が「週刊文春」に告白した内容などについて報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 週刊文春2026年8月6日号）