ハリー・メリング＆アレクサンダー・スカルスガルド初共演 カンヌ絶賛のラブストーリー『ピリオン』公開決定 日本版ビジュアル＆特報解禁
第78回カンヌ国際映画祭ある視点部門にて最優秀脚本賞とパルムドッグ賞の2冠に輝いた、ハリー・メリングとアレクサンダー・スカルスガルドが初共演する映画『Pillion（原題）』が、邦題を『ピリオン』として12月4日より公開されることが決定。あわせて日本版ポスター、特報映像、場面写真2点が解禁された。
【動画】アレクサンダー・スカルスガルドの熱い眼差しを見る 『ピリオン』特報映像
タイトルの「ピリオン（Pillion）」は、英語で「バイクの後部座席」を意味する。ロンドンを舞台に、内気な青年・コリンと、圧倒的な存在感を放つバイカー・レイとの出会いから始まる本作は、一見過激なBDSM（ボンデージ／拘束、ディシプリン／懲罰・しつけ、ドミナンス／支配、サブミッション／服従、サディズム、マゾヒズムなどの頭文字を合わせたもの）カルチャーを背景にしながら、「誰かに愛されたい」という誰もが抱く切実な願いを、ユーモアと優しさに満ちたまなざしで映し出す、珠玉のラブストーリーだ。
『ハリー・ポッター』シリーズで知られるハリー・メリングと、『ノースマン 導かれし復讐者』『インフィニティ・プール』など話題作への出演が続くアレクサンダー・スカルスガルドが初共演する。監督は、英国の新鋭として注目されるハリー・ライトン。
ロンドンで交通整理員として働く内気なゲイの青年コリン（ハリー）は、クリスマスの夜に圧倒的なルックスとカリスマ性を持つ、バイカーのレイ（アレクサンダー）と出会い恋に落ちる。しかし、レイが生きる世界では、支配と服従が絶対のルールだった。戸惑いながらもコリンは自分自身と向き合い、レイとの愛のかたちを見つけていく…。
2025年カンヌ国際映画祭でプレミア上映された際、熱狂的な7分間のスタンディングオベーションを受け、「ある視点」部門で脚本賞、パルムドッグ賞で「最高のワン・シーン賞（マット・モーメント賞）」を受賞。「今年もっとも驚かされたデビュー作」「大胆でありながら驚くほど繊細」「笑い、恋をし、そして胸が締めつけられる」と、世界中の批評家と観客から絶賛を浴びた。
さらに英国インディペンデント映画賞では最多10部門ノミネート、作品賞を含む4部門を受賞。ライトン監督と同じく英国出身のエドガー・ライト監督（『ベイビー・ドライバー』）は「これまで観た中で最も優れたロマンスの一本。2人のことがずっと忘れられない」と絶賛を寄せた。
主演二人の圧倒的なケミストリーも高く評価され、A24が配給権を獲得したことも大きな話題となり、全米公開されるとスマッシュヒットを記録。Rotten Tomatoesが選ぶ「2025年ベスト・ロマンス映画」にも選出されるなど、2020年代を代表するラブストーリーとして世界中で支持を集めている。
日本版ポスターは、人気アートディレクター・石井勇一氏のデザインによるもの。ビビッドなオレンジを背景に、レザーのバイクスーツに身を包み、絶対的な自信とセクシーな魅力を放つレイと、彼に髪を強く掴まれながら、その足元へおずおずと身を預けるコリンの対照的な姿が描かれている。横に記された「世界一過激で、世界一ピュアな恋」というコピーが意味するものとは…。
特報映像は、コリンが乗った車をレイのバイクが追い越していく、二人が出会う前の互いに気付いていない一瞬のすれ違いシーンから始まる。
その後、クリスマスムードに包まれたパブで、「バイカーと付き合ったことがある？」と尋ねられたコリンが、「まさか」とそっけなく返事をする。その視線の先には、店内でひときわ存在感を放つレイの姿があった。内気なコリンは、自分から声をかけることなどできない。
しかしその直後、思いもよらない出来事が起こる。突如コリンの視界いっぱいに現れたレイは、彼の想いを見透かすかのように、熱を帯びた眼差しでじっと見つめ返すのだった。「お前をどうするかな」。危うい色気をまとったレイと、奥手なコリン。正反対の二人が紡ぐ恋の行方が気になる特報映像となっている。
場面写真（2点）には、レイがコリンをじっと見つめるシーンや、2人が並ぶ姿を収めている。
映画『ピリオン』は12月4日より全国公開。
【動画】アレクサンダー・スカルスガルドの熱い眼差しを見る 『ピリオン』特報映像
タイトルの「ピリオン（Pillion）」は、英語で「バイクの後部座席」を意味する。ロンドンを舞台に、内気な青年・コリンと、圧倒的な存在感を放つバイカー・レイとの出会いから始まる本作は、一見過激なBDSM（ボンデージ／拘束、ディシプリン／懲罰・しつけ、ドミナンス／支配、サブミッション／服従、サディズム、マゾヒズムなどの頭文字を合わせたもの）カルチャーを背景にしながら、「誰かに愛されたい」という誰もが抱く切実な願いを、ユーモアと優しさに満ちたまなざしで映し出す、珠玉のラブストーリーだ。
ロンドンで交通整理員として働く内気なゲイの青年コリン（ハリー）は、クリスマスの夜に圧倒的なルックスとカリスマ性を持つ、バイカーのレイ（アレクサンダー）と出会い恋に落ちる。しかし、レイが生きる世界では、支配と服従が絶対のルールだった。戸惑いながらもコリンは自分自身と向き合い、レイとの愛のかたちを見つけていく…。
2025年カンヌ国際映画祭でプレミア上映された際、熱狂的な7分間のスタンディングオベーションを受け、「ある視点」部門で脚本賞、パルムドッグ賞で「最高のワン・シーン賞（マット・モーメント賞）」を受賞。「今年もっとも驚かされたデビュー作」「大胆でありながら驚くほど繊細」「笑い、恋をし、そして胸が締めつけられる」と、世界中の批評家と観客から絶賛を浴びた。
さらに英国インディペンデント映画賞では最多10部門ノミネート、作品賞を含む4部門を受賞。ライトン監督と同じく英国出身のエドガー・ライト監督（『ベイビー・ドライバー』）は「これまで観た中で最も優れたロマンスの一本。2人のことがずっと忘れられない」と絶賛を寄せた。
主演二人の圧倒的なケミストリーも高く評価され、A24が配給権を獲得したことも大きな話題となり、全米公開されるとスマッシュヒットを記録。Rotten Tomatoesが選ぶ「2025年ベスト・ロマンス映画」にも選出されるなど、2020年代を代表するラブストーリーとして世界中で支持を集めている。
日本版ポスターは、人気アートディレクター・石井勇一氏のデザインによるもの。ビビッドなオレンジを背景に、レザーのバイクスーツに身を包み、絶対的な自信とセクシーな魅力を放つレイと、彼に髪を強く掴まれながら、その足元へおずおずと身を預けるコリンの対照的な姿が描かれている。横に記された「世界一過激で、世界一ピュアな恋」というコピーが意味するものとは…。
特報映像は、コリンが乗った車をレイのバイクが追い越していく、二人が出会う前の互いに気付いていない一瞬のすれ違いシーンから始まる。
その後、クリスマスムードに包まれたパブで、「バイカーと付き合ったことがある？」と尋ねられたコリンが、「まさか」とそっけなく返事をする。その視線の先には、店内でひときわ存在感を放つレイの姿があった。内気なコリンは、自分から声をかけることなどできない。
しかしその直後、思いもよらない出来事が起こる。突如コリンの視界いっぱいに現れたレイは、彼の想いを見透かすかのように、熱を帯びた眼差しでじっと見つめ返すのだった。「お前をどうするかな」。危うい色気をまとったレイと、奥手なコリン。正反対の二人が紡ぐ恋の行方が気になる特報映像となっている。
場面写真（2点）には、レイがコリンをじっと見つめるシーンや、2人が並ぶ姿を収めている。
映画『ピリオン』は12月4日より全国公開。