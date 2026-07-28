【台風速報】台風13号は「猛烈な」勢力へ発達か 日本接近の可能性と14号候補の動向まとめ
気象予報士の松浦悠真氏が、「【台風13号＆14号候補】13号は猛烈な勢力へ 勢力維持しやすいか 14号候補も続いて西進予想｜台風情報 #台風 #台風13号 #台風14号」と題した動画を公開した。動画では、台風13号の最新の進路予想や発達の度合い、それに続く台風14号候補の動向について、気象モデルを用いて詳しく解説している。
動画の冒頭、松浦氏は最大震度7の地震が発生した熊本県に触れ、今後の厳しい暑さと大雨への警戒を呼びかけた。続いて台風13号について、現在は中心気圧975hPaであるものの、今後は海水温が31度と非常に高い領域を進むため、急激に発達すると分析。「一時は猛烈な勢力まで発達をする見込み」とし、最盛期には中心気圧910hPaに達すると予想している。また、その後も30度前後の高い海水温の海域を進むため、「すぐに衰弱ということはない」と見解を述べた。
進路については、各国のアンサンブルモデルを比較。太平洋高気圧の張り出しなどの影響で西寄りに進む予想が主流であり、現時点では日本列島のどこに近づくかは定まっていないものの、上陸あるいは接近を予測するデータが多数を占めていると指摘した。さらに、台風13号の後方には、台風14号候補に伴う雨雲も控えており、同じような進路をたどる可能性があると警告している。
また松浦氏は、今回の台風が日本の南海上を西に進む特異な経路をとる場合、普段あまり雨が降らない地域での大雨や、フェーン現象による危険な高温が発生するリスクを説明。特に地震で地盤が緩んでいる熊本県では、台風接近による大雨で土砂災害が起きやすい状況にあると強調した。
さらに、台風接近前には最高気温が40度近くまで上がる可能性にも触れ、「まずは暑さにはだいぶ気をつけないといけない」と熱中症への対策も促した。台風は勢力を保ったまま接近する可能性が高いため、日々の予報をチェックしながら備えを進めることが重要だ。
動画の冒頭、松浦氏は最大震度7の地震が発生した熊本県に触れ、今後の厳しい暑さと大雨への警戒を呼びかけた。続いて台風13号について、現在は中心気圧975hPaであるものの、今後は海水温が31度と非常に高い領域を進むため、急激に発達すると分析。「一時は猛烈な勢力まで発達をする見込み」とし、最盛期には中心気圧910hPaに達すると予想している。また、その後も30度前後の高い海水温の海域を進むため、「すぐに衰弱ということはない」と見解を述べた。
進路については、各国のアンサンブルモデルを比較。太平洋高気圧の張り出しなどの影響で西寄りに進む予想が主流であり、現時点では日本列島のどこに近づくかは定まっていないものの、上陸あるいは接近を予測するデータが多数を占めていると指摘した。さらに、台風13号の後方には、台風14号候補に伴う雨雲も控えており、同じような進路をたどる可能性があると警告している。
また松浦氏は、今回の台風が日本の南海上を西に進む特異な経路をとる場合、普段あまり雨が降らない地域での大雨や、フェーン現象による危険な高温が発生するリスクを説明。特に地震で地盤が緩んでいる熊本県では、台風接近による大雨で土砂災害が起きやすい状況にあると強調した。
さらに、台風接近前には最高気温が40度近くまで上がる可能性にも触れ、「まずは暑さにはだいぶ気をつけないといけない」と熱中症への対策も促した。台風は勢力を保ったまま接近する可能性が高いため、日々の予報をチェックしながら備えを進めることが重要だ。
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マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。