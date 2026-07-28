スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、カプセルトイ「スターバックス ジョイフル カプセル」を、8月2日から発売します。

【画像】かわいすぎる〜！ 全部集めてつなげたい、スタバの「カプセルトイ」全部見る！（15枚）

同カプセルトイは、スターバックス初のカプセルトイ。スターバックスの人気ビバレッジやフードなどをモチーフにした、日本オリジナルデザインの手のひらサイズのぬいぐるみチャームです。チャームにはフックが付いており、お気に入りをつなげて自分だけの組み合わせを楽しむことができます。

「ダブル トール ラテ （To Go）」「キャラメル マキアート （For Here）」「TOKYO ロースト」「抹茶 クリーム フラペチーノ」「シュガードーナツ」の全5種類のうち、いずれか1種類がランダムで入っています。

価格は1回880円（以下、税込み）。スターバックスの都内19店舗で販売されます。

同日から、「スターバックス リザーブ ロースタリー 東京」にて、ロースタリー 東京ならではのビバレッジやフードをモチーフにした「スターバックス リザーブ ジョイフル カプセル」も発売。

「カフェ アメリカーノ （To Go）」「カフェ ラテ （For Here）」「東京 ロースタリー マイクロブレンド」「コルネッティ クレマ」の全4種類がラインアップされています。

価格は1回1100円です。