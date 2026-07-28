Uber One、メンバー特典拡充で料金プラン改定 標準プラン一部引き上げ、学生プランは引き下げに
新規メンバーにはきょう28日より、既存メンバーには8月12日より順次適用
Uber Japanは、きょう28日より、Uber EatsのデリバリーサービスとUberの配車サービスをお得に利用できるサブスクリプションプログラム「Uber One」の特典を大幅に拡充する。新規メンバーには同日より、既存メンバーには8月12日より順次適用され、あわせて、標準プランおよび学生プランの料金が改定される。
【画像】昨年12月に戦略的パートナーシップの本格的な推進を発表したUber＆楽天
今回のアップデートでは、Uber プレミアム（大型ワゴンプレミアムを含む）利用時のUber Oneクレジット還元率が従来の10％から15％へ引き上げられることに加え、即時宅配便「Courier（クーリエ）」へも特典が適用されるようになる。
また、家族とのメンバーシップ共有、海外旅行先での特典利用などの新たな特典も提供される。
今回の特典拡充に伴い、標準プランは月額498円から698円（年間3998円から5598円）へ改定される。一方、学生プランは、月額349円から298円（年間2799円から2298円）へ引き下げられる。標準プランでは、「家族共有」により2人で1つのメンバーシップの共有が可能になり、1人あたり実質月額349円となる。
新料金適用後も、Uber Oneメンバーは、UberおよびUber Eatsの利用を通じて、平均でメンバーシップ料金の3倍以上の節約効果を得られると見込まれている。Uber Eatsでの月に2〜3回対象となる注文の利用、またはUberでの月に約3回の乗車で、メンバーシップ料金を上回る割引を受けられる場合がある。
さらに、Uber Oneを提供している国でも、対象となるUberの乗車やUber Eatsの注文でメンバー特典が適用され、旅先でもUber Oneのメリットが活用できるように。
Uber Japanは「今後も、お客さまに価格以上の価値を感じていただけるよう、移動・デリバリー・旅行まで価値を広げ、より充実したメンバーシップを目指してまいります」としている。
スマートフォンアプリ「Uber」からタクシーを簡単に呼べる配車サービス「Uber Taxi」については今月16日、沖縄県では離島エリアへの展開としては宮古島市に続く2例目となる石垣市でもサービスを開始するなど、順次展開を広げている。
■Uber One 特典概要
▼今回のアップデート
・Uber プレミアムおよび大型ワゴンプレミアムの乗車料金に対するUber Oneクレジット還元率を、従来の10％から15％へ引き上げ
・即時宅配便の「Courier（クーリエ）」の利用料金（税抜）の10％分を新たにUber One クレジットとして付与
▼Uber Oneの主な特典
・家族共有：追加料金なしで、家族1名をUber One メンバーシップに追加可能
・海外旅行でも特典利用：Uber One提供国（提供国は順次拡大）への旅行中でも、対象となるUberの乗車で最大 15%分のUber Oneクレジットの付与や、対象となる注文で配達手数料0円
・Uber Eatsの配達手数料とサービス料が何度でも0円 ※適用条件：最低注文金額以上の対象レストランでの注文
・Uber Taxiの乗車料金の10％分がUber Oneクレジットとして付与
・メンバー限定特典：定期的に提供される、メンバー限定のプロモーションや特別な特典
▼対象者
日本全国のUber Oneメンバー（新規・既存）
Uber Japanは、きょう28日より、Uber EatsのデリバリーサービスとUberの配車サービスをお得に利用できるサブスクリプションプログラム「Uber One」の特典を大幅に拡充する。新規メンバーには同日より、既存メンバーには8月12日より順次適用され、あわせて、標準プランおよび学生プランの料金が改定される。
【画像】昨年12月に戦略的パートナーシップの本格的な推進を発表したUber＆楽天
今回のアップデートでは、Uber プレミアム（大型ワゴンプレミアムを含む）利用時のUber Oneクレジット還元率が従来の10％から15％へ引き上げられることに加え、即時宅配便「Courier（クーリエ）」へも特典が適用されるようになる。
今回の特典拡充に伴い、標準プランは月額498円から698円（年間3998円から5598円）へ改定される。一方、学生プランは、月額349円から298円（年間2799円から2298円）へ引き下げられる。標準プランでは、「家族共有」により2人で1つのメンバーシップの共有が可能になり、1人あたり実質月額349円となる。
新料金適用後も、Uber Oneメンバーは、UberおよびUber Eatsの利用を通じて、平均でメンバーシップ料金の3倍以上の節約効果を得られると見込まれている。Uber Eatsでの月に2〜3回対象となる注文の利用、またはUberでの月に約3回の乗車で、メンバーシップ料金を上回る割引を受けられる場合がある。
さらに、Uber Oneを提供している国でも、対象となるUberの乗車やUber Eatsの注文でメンバー特典が適用され、旅先でもUber Oneのメリットが活用できるように。
Uber Japanは「今後も、お客さまに価格以上の価値を感じていただけるよう、移動・デリバリー・旅行まで価値を広げ、より充実したメンバーシップを目指してまいります」としている。
スマートフォンアプリ「Uber」からタクシーを簡単に呼べる配車サービス「Uber Taxi」については今月16日、沖縄県では離島エリアへの展開としては宮古島市に続く2例目となる石垣市でもサービスを開始するなど、順次展開を広げている。
■Uber One 特典概要
▼今回のアップデート
・Uber プレミアムおよび大型ワゴンプレミアムの乗車料金に対するUber Oneクレジット還元率を、従来の10％から15％へ引き上げ
・即時宅配便の「Courier（クーリエ）」の利用料金（税抜）の10％分を新たにUber One クレジットとして付与
▼Uber Oneの主な特典
・家族共有：追加料金なしで、家族1名をUber One メンバーシップに追加可能
・海外旅行でも特典利用：Uber One提供国（提供国は順次拡大）への旅行中でも、対象となるUberの乗車で最大 15%分のUber Oneクレジットの付与や、対象となる注文で配達手数料0円
・Uber Eatsの配達手数料とサービス料が何度でも0円 ※適用条件：最低注文金額以上の対象レストランでの注文
・Uber Taxiの乗車料金の10％分がUber Oneクレジットとして付与
・メンバー限定特典：定期的に提供される、メンバー限定のプロモーションや特別な特典
▼対象者
日本全国のUber Oneメンバー（新規・既存）