黒崎真音さんのメモリアルアルバム発売決定 トリビュート盤＆未CD化音源、復活ライブ映像を収録
2023年に急逝したアニソン歌手・黒崎真音さんの軌跡をたどるメモリアルアルバム『黒崎真音メモリアルアルバム MEMORIES LAST』が、9月22日に発売されることが決定した。トリビュートアルバムに加え、本人歌唱の未CD化音源、2022年に開催された復活ライブの映像を収録した3枚組作品となる。
【動画】「さや（神田沙也加さん）が突然私を呼び出してくれて…」ステージに賭ける思いを語る黒崎真音さん
黒崎さんは2023年2月16日に持病の悪化に伴い急逝。『薄桜鬼』『とある魔術の禁書目録』『東京レイヴンズ』など数々のアニメ作品で主題歌を担当し、アニソンシーンで活躍した。
同作は、黒崎さんの軌跡を称える作品として制作。CD1には、親交の深かったアーティストによるカバーソング12曲を収録し、相沢梨紗、藍井エイル、阿部寿世（fripSide）、ichigo（岸田教団＆THE明星ロケッツ）、上杉真央（fripSide）、川田まみ、霧島若歌、栗林みな実、KOTOKO、佐咲紗花、5IN、中川翔子、南條愛乃、古川未鈴、Motsu、吉河順央が参加予定となっている。
CD2には、本人歌唱の未CD化音源が収録される。収録曲は「Fly high the "Fairy"」「Lights.」「a・chi-a・chi アドベンチャー」「Glorious world」「STEP」「もし君があの日の僕になっても」の6曲。
Blu-rayには、2021年に「硬膜外血腫」と診断されて緊急手術を受けた黒崎さんが、リハビリを経て開催した復活ライブ『MAON KUROSAKI LIVE2022 「-REBOOT-」』（2022年7月31日、東京・Spotify O-EAST）の模様を全曲収録。ファンの間で長らく完全映像化が待ち望まれていた公演が、初めて映像作品として発売される。
商品は通常の完全生産限定盤に加え、ワーナーミュージックストア限定特典として52ページのメモリアルフォトブックが付属するWMS盤も用意される。
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黒崎さんは2023年2月16日に持病の悪化に伴い急逝。『薄桜鬼』『とある魔術の禁書目録』『東京レイヴンズ』など数々のアニメ作品で主題歌を担当し、アニソンシーンで活躍した。
CD2には、本人歌唱の未CD化音源が収録される。収録曲は「Fly high the "Fairy"」「Lights.」「a・chi-a・chi アドベンチャー」「Glorious world」「STEP」「もし君があの日の僕になっても」の6曲。
Blu-rayには、2021年に「硬膜外血腫」と診断されて緊急手術を受けた黒崎さんが、リハビリを経て開催した復活ライブ『MAON KUROSAKI LIVE2022 「-REBOOT-」』（2022年7月31日、東京・Spotify O-EAST）の模様を全曲収録。ファンの間で長らく完全映像化が待ち望まれていた公演が、初めて映像作品として発売される。
商品は通常の完全生産限定盤に加え、ワーナーミュージックストア限定特典として52ページのメモリアルフォトブックが付属するWMS盤も用意される。