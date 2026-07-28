『君の好きは無敵』第3話 “杏奈”松本若菜の怒りが沸点に到達
松本若菜が主演し、佐野勇斗が共演するドラマ『君の好きは無敵』（TBS系／毎週火曜22時）の第3話が今夜放送。杏奈（松本）の怒りが沸点に到達する。
【写真】『君の好きは無敵』第3話 杏奈（松本若菜）の怒りが沸点に到達
本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした、「かわいい」と「好き」があふれるポジティブ＆パワフルなラブコメディ。「かわいい」も「好き」も理解できない元コンサル・草壁杏奈と、偏屈変人ワケありのキャラクターデザイナー・瀬尾深月（佐野）というちぐはぐな男女が、世界的ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描く。世界中で愛されるキャラクターを数多く生み出してきた株式会社サンリオが取材協力を務める。
■第3話あらすじ
「ただ支える」というコンセプトが決まり、一気に新キャラクター誕生へ！ と意気込む杏奈。杏奈は、まだ見ぬ新キャラクターのため、早速デビュー方法を検討し始める。
ところが、肝心の瀬尾は、デザインを始める様子もなくのらりくらり。その上しょうもないトラブルを起こした瀬尾に、杏奈の怒りはついに沸点に到達する。
一方、冷徹な大三島社長（本郷奏多）率いるMERRYは、社内の空気や方針が以前とは変わり始めていた。プランナーとして長年MERRYのキャラクターグッズ制作を担当してきた廣瀬（藤井隆）は葛藤を抱えるようになる。
ドラマ『君の好きは無敵』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。
【写真】『君の好きは無敵』第3話 杏奈（松本若菜）の怒りが沸点に到達
本作は、キャラクタービジネス業界を舞台にした、「かわいい」と「好き」があふれるポジティブ＆パワフルなラブコメディ。「かわいい」も「好き」も理解できない元コンサル・草壁杏奈と、偏屈変人ワケありのキャラクターデザイナー・瀬尾深月（佐野）というちぐはぐな男女が、世界的ヒットキャラクターの誕生を目指して奮闘する姿を描く。世界中で愛されるキャラクターを数多く生み出してきた株式会社サンリオが取材協力を務める。
「ただ支える」というコンセプトが決まり、一気に新キャラクター誕生へ！ と意気込む杏奈。杏奈は、まだ見ぬ新キャラクターのため、早速デビュー方法を検討し始める。
ところが、肝心の瀬尾は、デザインを始める様子もなくのらりくらり。その上しょうもないトラブルを起こした瀬尾に、杏奈の怒りはついに沸点に到達する。
一方、冷徹な大三島社長（本郷奏多）率いるMERRYは、社内の空気や方針が以前とは変わり始めていた。プランナーとして長年MERRYのキャラクターグッズ制作を担当してきた廣瀬（藤井隆）は葛藤を抱えるようになる。
ドラマ『君の好きは無敵』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。