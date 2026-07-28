「いまにして思えば、あれは覆面パトカーだったのでしょう。朝方、見慣れない黒い車が容疑者宅近くに停まっていたんです。連行される場面までは見ていませんが……」（容疑者宅近くに住む男性）

【写真】「私、もう戻れないですね」容疑者が勤務していた病院の様子

明かされた事件のウラ側

7月15日午前8時すぎ、千葉県柏市豊四季の住宅街での出来事だ。県警はその身柄を柏警察署に移した上で同日、『柏たなか病院』の元看護師・古川美由紀容疑者（51）を殺人の疑いで逮捕した。今年1月30日午前3時55分〜56分ごろ、入院患者の会田栄次さん（当時75歳）の点滴の延長チューブに大便を混入させて殺害した疑いが持たれている。

「古川容疑者は事件当夜、被害者のフロアを担当する当直2人のリーダーとして男性の准看護師と勤務していました。午前4時ごろ会田さんの容体が急変し、准看護師の知らせで駆け付けた看護師長がチューブが茶色く濁っている異常に気付いたのです。

看護師長はチューブの写真を撮り、滅菌カップに入れて足元に置いていたところ、いつの間にかなくなっていたといいます」（全国紙社会部記者、以下同）

事情を尋ねられた古川容疑者は「スタッフステーションに移動させた」と説明したが、勝手に移動された滅菌カップ内のチューブは茶色ではなく、血液が逆流したような赤色に変わっていたという。

「院内の防犯カメラには、病室から滅菌カップを持ち出した直後の古川容疑者がトイレに出入りする姿が映っていました。チューブに偽装工作した可能性があるとみられています」

会田さんの部屋は担当ではないにもかかわらず、古川容疑者が複数回出入りする姿が目撃されていた。「病状が心配だから立ち寄った」と説明したという。

会田さんは翌31日、敗血症による多臓器不全で亡くなった。

病院側は不審な点があることなどから古川容疑者と准看護師に出勤停止を命じ、古川容疑者は数週間後に警察が捜査に入っていることを知ると、「そうですか。私、もう戻れないですね」と自主退職したという。

「会田さんと古川容疑者の間には、担当替えをめぐるトラブルがあったとみられています。病棟の汚物室にはおむつの捨て場所があり、古川容疑者は事件前に入室していました。

また古川容疑者の看護服に付着していた排せつ物の細菌と、会田さんの血中から検出された細菌の遺伝子情報は一致しました。古川容疑者は容疑を否認していますが、スマホで“便注入、死ぬか”と検索していたこともわかっています」

地元住民が語る“甘ったれ”素顔

古川容疑者はキャリア15年のベテラン看護師。助産院勤務などを経て昨年1月から柏たなか病院で働いていた。一戸建ての実家で高齢の両親と暮らしながら、素顔は謎めいている。

「ゴミ出しで会うのは容疑者の父親でした。このあたりの住民はみなマナーがよく、古川さん一家もルールを守ってゴミ出ししていました。父親は小学校で講演したこともあり、地域貢献に熱心でした。

母親も同様の活動に力を注ぎ、立派なご両親といえます。しかし、娘さんの存在には気付かず、同居していたとも知りませんでした」（前出の容疑者宅近くに住む男性）

父親は元刑務官で、母親は看護師という規範意識の高い家庭に育った。古川容疑者は母親の背中を追って看護師になったというわけ。学生時代の成績は優秀だったとされる。

「ごく普通の常識的な女性ですよ。しっかりと挨拶してくれますし、犯行内容と人物像は合致しません。派手に着飾ったりしませんし、化粧も濃くなかったですよ」（地元の女性）

一方、近所に住む別の女性は、地域の暮らしの中でほとんど存在感のなかった容疑者についてこう話す。

「ご両親は健康そのもので、介護や介助が必要な状況にはありません。とはいえ、ご高齢ですから、容疑者が両親に代わって地域活動に参加してもおかしくないと思うんです。50代で実家暮らしなのだから、そのくらい手伝ってもバチは当たらないじゃないですか。いい歳をして甘ったれているんですよ」

亡くなった会田さんはどれほど無念だったろう。病院側は会見で「真相解明と責任追及のため、捜査に最大限協力する」と態度を鮮明にしている。詳しい動機や背景、犯行の経緯など捜査の進展が待たれる。

週刊女性PRIME