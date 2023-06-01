今年の夏は比較的涼しいのかな、と思っていたら本格的な暑い夏がいきなりやってきました。夜間に熱中症になるのを防ぐためにも、冷房を入れるなどの対策は行っていきたいところです。しかし冷房のために締め切った筆者宅で、新たに悩ましい問題が発生しました。蚊です。

無印良品の「中身が選べるルームガード」と「蚊用ルームガード・リフィル」。

昼間のうちは特に姿を見せないのに、夜中、寝るときに限ってどこからか飛来する蚊。「プゥゥゥ～～～～ン」と耳障りな高周波を発しながら人の血を勝手に吸っていく存在に筆者は激怒しました。必ず、かの邪智暴虐の虫めを除かなければならぬ。というわけで導入したのが、今回ご紹介する無印良品の「中身が選べるルームガード」と「蚊用ルームガード・リフィル」です。

本製品は、内部にセットしたリフィル内の成分を、本体の熱で部屋の中に拡散することで蚊を寄せ付けないというもの。蚊用のリフィルは1日12時間稼働させても4カ月間ほど効果が持続するという触れ込みです。

本体のカバーを外したところ。

リフィルのフタを外し、本体に差し込んで使用します。

電源を入れると青くランプが点灯します。

成分を空気中に拡散させるということで、薬品臭が漂うのは嫌だなと思っていましたが、実際に使ってみてもまったくの無臭。熱を発生させる本体の上部に鼻を近づけると若干においがするかな？ と感じる程度で刺激はほぼありません。説明書によれば赤ちゃんや犬猫などのペットがいるご家庭でも使えるといいます。

ずっと稼働させていると本体の上側がほんのり熱くなりますが、やけどするほどでもなく子供が触っても安心。

本体にはしっかりロックがかかるので、台の上から落としたりしても大丈夫。

そして何より驚いたのは、使用し始めてから2週間近く、一度もあの「プゥゥゥ～～～～ン」という不快な羽音を耳にしなくなったこと。正直、多少マシになれば良いなと思っていたくらいだったのですが、予想以上の威力に驚きました。なお本製品の製造元は信頼と実績のアース製薬。効果にも納得！ というかこの製品自体、アース製薬が販売している「マモルーム」と同じ機構のものであることに、後になってから近所の薬局で気づきました。

製造販売元は信頼と実績のアース製薬。というか本製品自体、同社の「マモルーム」と同じものです。

無印良品で提供しているリフィルの種類と持続時間。これ以外にもアース製薬「マモルーム」のカートリッジも薬局で手軽に手に入ります。

ちなみに蚊のシーズンが終わると用済みになる専用の器具と異なり、この製品の良いところは、中のカートリッジを交換すれば他の季節でもダニ・コバエ対策などに使えること。無印良品で販売しているリフィルだけでなく、本家本元アース製薬が個別に販売しているカートリッジも薬局で手軽に手に入るので、夏が終わったら今度はダニ対策用のカートリッジを購入して稼働させたいと思います。

製品名 発売元 実売価格 中身が選べるルームガード 無印良品 1303円 蚊用ルームガード・リフィル 無印良品 1161円