綾瀬はるか、作家・東野圭吾さんを追悼「東野さんが生み出された物語の力の大きさをあらためて感じています」
女優の綾瀬はるかが、23日未明に大腸がんのため死去した作家・東野圭吾さんを追悼するコメントを発表した。
【写真】東野圭吾さんの衝撃作『虚ろな十字架』が映像化決定
綾瀬は東野さん原作のドラマ『白夜行』（TBS／2006年）で山田孝之とともに主演を務めており、「『白夜行』で雪穂という役に出会えたことは、私の俳優人生においてかけがえのない宝物です。今でもこの作品や雪穂を愛してくださる方がたくさんいらっしゃることに、東野さんが生み出された物語の力の大きさをあらためて感じています」とコメント。
続けて「数えきれないほど多くの人の心を動かす物語を届けてくださり、本当にありがとうございました。心よりご冥福をお祈り申し上げます」と、東野さんへの感謝をつづっている。
【写真】東野圭吾さんの衝撃作『虚ろな十字架』が映像化決定
綾瀬は東野さん原作のドラマ『白夜行』（TBS／2006年）で山田孝之とともに主演を務めており、「『白夜行』で雪穂という役に出会えたことは、私の俳優人生においてかけがえのない宝物です。今でもこの作品や雪穂を愛してくださる方がたくさんいらっしゃることに、東野さんが生み出された物語の力の大きさをあらためて感じています」とコメント。
続けて「数えきれないほど多くの人の心を動かす物語を届けてくださり、本当にありがとうございました。心よりご冥福をお祈り申し上げます」と、東野さんへの感謝をつづっている。