綾瀬はるか、作家・東野圭吾さんを追悼「東野さんが生み出された物語の力の大きさをあらためて感じています」

綾瀬はるか、作家・東野圭吾さんを追悼「東野さんが生み出された物語の力の大きさをあらためて感じています」