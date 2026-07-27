7月22日に『文春オンライン』が報じた、歌手・俳優で実業家の三山凌輝（27）と女優・花乃まりあ（33）の“ホテル密会”報道。ミュージカル『愛の不時着』で共演中の間柄とあって多方面に影響を及ぼす中、三山の妻・趣里（35）の父である水谷豊（74）に同情の声が寄せられている。

かつてBE:FIRSTのメンバーとして活動していた三山。2025年4月に『週刊文春』が報じた“女性トラブル”が波紋を広げグループ活動休止に至ったが、同年8月に趣里との結婚を発表。翌月には第1子の誕生を報告し、さらに11月にはグループを脱退しており、本人・ファン双方にとって怒涛の1年になったといえるだろう。

一方、花乃は花組トップも務めた元宝塚女優で、退団後も舞台を中心に活動。文春オンラインの記事によれば三山と花乃は、休演日に新宿の高級シティホテルを訪れ密会していたという。お互いの事務所が2人でホテルを訪れた事実を認める一方、舞台の役作りが目的だったともコメントしている。

趣里との結婚からわずか1年足らずで発覚した、三山の新たな女性問題。たとえ役作りのためでも共演女優と密会したことは事実とあって、気になるのが義父・水谷の反応だ。

「水谷さんは基本的には趣里さんに干渉しないスタンス。2人の思いを尊重して結婚も祝福していました。ですが、今回の一件で“裏切られた”という思いを抱いていたとしても不思議ではありません」（芸能記者）

ホテル密会報道後、本誌は神奈川県小田原市で水谷の姿をキャッチしている。自身が監督を務め、趣里と初共演を果たした映画『Piccola Felicita〜小さな幸せ〜』の舞台あいさつがおこなわれた後のこと。本誌記者が三山の一連の報道について尋ねたところ、水谷は「何もお話しできないことをお察しください……」と答えるに留まった。

水谷の反応を伝えたネットニュースのコメント欄では、

《豊さん、お辛いでしょうね。心中察すると、こちらまで苦しくなります。》

《一人娘とお孫さんの為に、今こそキレるときだと思います。》

《日本中がやっぱりねって思う不倫だし水谷さん御夫婦からすると何とも言い難い気持ちだろうな、お察しします。》

《私の娘も趣里と同じ歳になる。父親として、どうしても水谷さんの気持ちを察してしまう。私のような一般人とは違い、その気苦労は計り知れないと思う。》

《娘の結婚は腹を括ってサポートする決意を感じた。そこを裏切られ、しかも孫ができた以上、簡単に別れろとも言えず、怒りはいかばかりかと思う。》

などと“娘親”と思われるユーザーからの声が相次いだ。

水谷は7月6日の『しゃべくり007』（日本テレビ系）にゲスト出演。幼少期の趣里に対して、厳しくしつけていたことを明かしている。趣里にとってはよほどのことだったようで、「なぜママには優しくて私にはそんな言い方するんだ」と泣かれたこともあったという。

娘との結婚で家族になった以上、義理の息子である三山にも厳しいしつけが必要かもしれない――。