《りくりゅう、座ってると見せかけてベッドに寝転んでない!?》

7月25日、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで日本人初の金メダルを獲得、引退した三浦璃来（りく）と木原龍一の「りくりゅうペア」が、コンビでのYouTubeチャンネル『りくりゅうちゃんねる』を開設。初投稿をおこなったのだが、視聴者からは冒頭のようなツッコミが相次ぎ、話題となっている。

「白いソファのようにも、枕のようにも見える背景の前で、YouTubeを始めた動機や、今後やっていきたいことを語った2人ですが、一見、背景がベッドに見えなくもないことから、X上では冒頭のような声が相次ぎました。2人の様子に、お笑いコンビ『ジャルジャル』のネタを思い浮かべた人も多いようで《ジャルジャルやん》《柿ピー食べて水飲んでほしい》などの声もあがっています。

ジャルジャルは5年前、YouTubeで『リモート面接でたぶん寝転んでる奴』という動画をあげています。これは、就活中の後藤淳平さんが、Zoomで人事部の採用担当者に扮した福徳秀介さんのリモート面接を受ける、というコントで、じつは後藤さんはスーツ姿で寝転んだまま面接を受けていたというネタでした。そのときの後藤さんの背景も白だったため、りくりゅうペアの構図にジャルジャルのネタを思い浮かべた人が多かったようです」（芸能担当記者）

X上のみならず、YouTubeチャンネルのコメント欄にも《一瞬布団に仰向けになってんのかと思った笑》などの声が複数寄せられていたが、YouTubeでの初投稿後、三浦璃来がXを更新した。

三浦は《YouTube第一弾いかがでしたでしょうか!》と切り出すと、《みなさんお気づきかもしれませんが、実はソファの裏を背景にして撮ってます笑 背もたれにもなるので、これが1番しっくりきました!》と説明。いささか不自然に見えた背景は、ソファの裏だったことが明かされた。

「本人たちも予期せぬところで思わぬ注目を浴びた形ですが、初回動画は、7月27日時点で82万回超えの視聴回数を記録しています。チャンネル登録者数も早くも10万人に届きそうな勢いで、五輪金メダリストとして国民的知名度を誇る二人の人気の高さを改めて証明しました。三浦さんは動画のなかで、『ペアのよさと私たちのことをもっと知ってもらいたいな、と思って始めました』と説明し、今後は2人でスケート以外のことに挑戦していくと語っています」（同前）

もし1回めの動画を「寝転んで」撮っていたら、もっとバズっていたに違いない。