「水と塩」だけで”4日間”も生活できる…初めてのファスティングで研究者の身体に現れた「意外な変化」

最高の体調は、「食べない力」から生まれる！

米国大学の医学部教授であり、世界で活躍する一流の生命科学者がたどり着いた、仕事のパフォーマンスをも変える新常識。快眠、集中力アップ、老化抑制、脂肪燃焼…すべてのカギは、「食べない力」にあった。

最高の体調を手に入れたい全てのビジネスパーソンのための「科学的ファスティング」。その仕組みと実践を、『3日で変わる からだが目覚める「食べない力」 細胞レベルで整う、生命科学者が実践するシンプルな習慣』より一部抜粋・再編集してお届けする。

老化研究の研究者から勧められたファスティング

初めてファスティングの存在を知ったのは、低糖質ダイエットを始めてから4年がたち「このままでいいのか」と悩んでいた2020年5月のことでした。コロナ禍でオンラインミーティングをしていたときに、老化研究を専門とする仲間から「ファスティングは健康寿命を支える代謝を動かす」という研究の話を耳にしたのです。

紹介してもらった論文はいずれも世界最高峰といわれるジャーナルに掲載されたもので、そのエビデンスには強い説得力がありました。

しかし、科学的エビデンスが実際に自分に当てはまるかどうかは、やってみないとわからないところがあります。例えば、ある薬がよく効く人もいれば、効かない人もいるというのと同じです。「ならば自分で試してみよう」と思い立った私は、さっそくその日から実験的にファスティングを始めました。

初めて水と塩だけで過ごした4日間のことは、いまでも忘れられません。

神経が研ぎ澄まされたような感覚

論文を読んで大きな危険がないことは理解していましたが、実際に自分で体験するのは初めてです。「大丈夫だろう」という気持ちと、「未知の領域に入る」ことへの緊張感が入り混じった状態での挑戦でした。

いざ始めてみると、お腹は空かないし、死ぬどころかすこぶる元気に生きている。いつも通りに食べないことからくる虚しさから「ああ、食べたいなぁ」という思いはありましたが、空腹感がないので我慢できないような辛さは感じませんでした。

身体に力が入らなかったり、意識が朦朧としたりするかもしれないとも予想していました。ところが、恐れていたような不調は拍子抜けするほど感じませんでした。内観・内省的になって神経が研ぎ澄まされた感覚があり、集中力が増して仕事がやたらとはかどりました。食事に費やす時間や調理や片づけの時間を加えると、1日にゆうに2時間も余裕ができることにも新鮮な驚きがありました。

スーパーパワーが出てくるというよりは、いつもの8割程度のパワーで物事がスムーズに運ぶというイメージでしょうか。

体重は面白いように変化して、1日に約0.5kg〜1kgずつ着実に減っていく。鏡をみるたびに自分の顔がシュッとして精悍になっていくのがわかり、嬉しくなったのを覚えています。

実際にはファスティング終了後には体重がかなり戻ります。1回のファスティングで急激に痩せるよりも毎月0.5kgから1kgずつゆっくり減量していくほうが調子が良く、体重管理もできていると実践を繰り返す中、考えるようになりました。

【後編を読む】「5年間にわたる食べない習慣」で“BMI15%”を実現…“適切なファスティング”が生活習慣病から食事観にまで及ぼす「驚きの変化」

糖尿病を含む基礎疾患がある方、治療中・服薬中の方、妊娠中・授乳中の方、成長期の方、摂食障害のある方またはその既往がある方、その他健康状態に不安のある方は、本書の方法を自己判断で行わず、必ず医師に相談してください。

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