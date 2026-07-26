熱帯夜が続き、夫婦の寝室と子ども部屋でエアコンを一晩中“つけっぱなし”にしています。毎晩「9時間」使った場合、1ヶ月の電気代は2台でいくらくらいになるのでしょうか？

夏の熱帯夜が続くと、エアコンを朝までつけっぱなしにする家庭も少なくありません。

一方で、「毎日使うと電気代はどれくらいかかるのだろう」と気になる方も多いでしょう。今回は、次の条件で1ヶ月（30日間）の電気代を計算します。

上記条件で試算すると、1日あたりの使用電力量は次のようになります。

2台合わせると、1日の使用電力量は8.325kWhです。

これに電力料金単価31円を掛けると、「8.325kWh×31円＝約258円」となります。さらに30日間使用した場合は、「約258円×30日＝約7740円」という計算です。

つまり、この条件では2台のエアコンを毎晩9時間つけっぱなしにすると、1ヶ月の電気代は約7740円が目安になります。



実際の電気代は室温や住宅性能、使い方などによって異なる

エアコンは、運転を開始した直後が最も多くの電力を使います。部屋が冷えて設定温度に近づくと、必要な冷房能力が下がるため、消費電力も小さくなる仕組みです。

そのため、今回の試算は「最大消費電力が9時間続く」と仮定した計算であり、実際には室温や外気温、住宅の断熱性能、設定温度などによって電気代は変わります。

例えば、日中に強い日差しを受けた部屋では夜になっても室温が高く、エアコンが長時間強めに運転することがあります。一方で、断熱性能が高い住宅では冷気を保ちやすく、消費電力を抑えられる場合もあります。

また、フィルターにほこりがたまっていると冷房効率が下がり、余計な電力を消費することがあります。定期的にフィルターを掃除するだけでも、効率よく運転しやすくなるため、電気代の節約につながるでしょう。

なお、今回の試算は夜間の9時間のみを対象としています。日中や夕方にもエアコンを使用する場合は、その分の電気代が加わるため、実際の1ヶ月の電気代は今回の試算より高くなることが一般的です。このように、シミュレーション結果はあくまで目安として考え、自宅の使用状況に合わせて参考にすることが大切です。



熱帯夜は朝までつけっぱなしのほうが快適に眠れる場合がある

電気代を節約しようとタイマーでエアコンを切る人もいるかもしれませんが、熱帯夜では運転が止まった後に室温が上昇し、寝苦しさで目が覚めてしまうことがあります。

あるエアコンメーカーの検証でも、朝まで冷房を運転した場合は室温がおおむね26～27度に保たれた一方、3時間で切タイマーを設定すると、その後は室温が上昇し、明け方には30度を超えるケースも確認されています。

快適に眠るためには、設定温度を26～28度程度にし、風が直接体に当たり続けないよう風向きを調整することがポイントです。また、就寝の30分ほど前から運転を始めて部屋を冷やしておくと、寝つきやすい環境を整えられます。

寒さを感じる場合は設定温度を少し高めにしたり、薄手の寝具を利用したりするなど、無理のない範囲で調整しましょう。快適な睡眠環境を維持することは、夏場の体調管理にもつながります。



まとめ｜2台を毎晩9時間使うと1ヶ月の電気代は約7740円かかる可能性がある

今回の条件では、夫婦の寝室と子ども部屋のエアコンを毎晩9時間、30日間使用した場合、電気代は約7740円という結果になりました。

ただし、実際のエアコンは室温が安定すると消費電力が下がるため、必ずしもこの金額になるわけではありません。住宅の断熱性能や設定温度、外気温などによって電気代は変動します。

熱帯夜は無理にエアコンを切るよりも、適切な温度で朝まで運転したほうが快適に眠りやすい場合があります。電気代だけに目を向けるのではなく、睡眠の質や熱中症対策とのバランスを考えながら、自宅に合った使い方を選ぶことが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー