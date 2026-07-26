「驚異的な世界記録を更新」「まるで衰えを知らない」59歳カズの“鮮烈ダイレクト弾”に海外メディアも驚嘆！「日本で歴史を刻み続けている」
J３の福島ユナイテッドFCに所属する59歳FW三浦知良のゴールに、海外でも注目が集まっている。
７月25日に開催された天皇杯の福島県代表決定戦で、福島はいわき古河FCと対戦し、７−０で大勝した。
この試合に先発したカズは４−０で迎えた52分、右サイドを突破した永長鷹虎のマイナスのラストパスに反応。右足のダイレクトシュートを流し込んでみせた。
このゴールに日本のファンから多くの称賛の声があがるなか、ブラジルメディア『UOL』も、「彼は90年代にサントスでプレーした。現在59歳だが、まるで衰えを知らないかのようだ」と賛辞を贈る。
また『Antenados NO FUTEBOL』が「サッカー界で世代を超えて語り継がれる名声の理由を改めて証明した。日本で歴史を刻み続けている」と報じれば、『OPOVO』も、「驚異的な世界記録を更新。福島ユナイテッド所属のベテラン日本人ストライカーが、プロ選手として史上最年長でゴールを決めた」と伝えている。
日本のレジェンドが海を越えて喝采を浴びた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】カズのゴールをまさかの相手チームが公開！
７月25日に開催された天皇杯の福島県代表決定戦で、福島はいわき古河FCと対戦し、７−０で大勝した。
この試合に先発したカズは４−０で迎えた52分、右サイドを突破した永長鷹虎のマイナスのラストパスに反応。右足のダイレクトシュートを流し込んでみせた。
このゴールに日本のファンから多くの称賛の声があがるなか、ブラジルメディア『UOL』も、「彼は90年代にサントスでプレーした。現在59歳だが、まるで衰えを知らないかのようだ」と賛辞を贈る。
日本のレジェンドが海を越えて喝采を浴びた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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