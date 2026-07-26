13日連続で続いていたアメリカによるイランへの攻撃が停止しました。アメリカメディアは、トランプ大統領が攻撃を行わないよう指示したと伝えています。

ホルムズ海峡をめぐり、攻撃の応酬が続いていたアメリカとイランですが、24日以降、イランに対する攻撃は停止しているものとみられます。

アメリカ軍は13日連続でイランへの攻撃を実施していましたが、24日は発表がありませんでした。

アメリカのニュースサイト・アクシオスは25日、情報筋の話として、軍が提出した24日のイランへの攻撃計画をトランプ大統領が承認せず、攻撃を行わないよう指示したと伝えています。この指示は、交渉の余地を広げたい考えと、今の規模の攻撃では効果が限界に達しているとの認識からだとしています。

またニューヨーク・タイムズは、トランプ大統領がイランに対する大規模攻撃を当面、見送ったと報じました。その理由の一つとして、中東でパトリオットミサイルなどの弾薬の備蓄がさらに減り、危険な水準に落ち込む恐れがあるためだとしています。