天皇杯福島予選決勝に先発出場した

J3福島のカズ（三浦知良）が7月25日、移籍後公式戦初ゴールを決めた。

ホームのとうスタで行われた天皇杯福島県予選決勝のいわき古河FC（東北2部）戦に先発出場。自身4年ぶりとなる公式戦ゴールを決めたカズに、ファンは「世界一動ける59歳」と驚きを示している。

4-0で迎えた後半7分、MF永長鷹虎がドリブルで右サイドで3人をかわすと、中へ折り返し。このボールに抜群のタイミングで走り込んだカズが、密集の中から右足で押し込んだ。

カズの公式戦でのゴールは鈴鹿ポイントゲッターズ時代の2022年、11月12日のJFL・FC大阪戦以来、約4年ぶり。Jリーガーとしての公式戦ゴールはJ2横浜FC時代、17年3月12日の群馬とのリーグ戦で記録して以来9年ぶりとなる。



59歳と149日、来年2月26日に還暦を迎えるカズのゴールにファンも反応。「スペースの走り込みが上手い」「本当に信じられないレベル」「動き出し尋常じゃない」「凄すぎて意味がわからん」「59歳とは思えない瞬発力」と驚きを示した。

8月9日に初戦を迎える26-27年シーズンに向けて「J2昇格を目指すチームに貢献すること」を目標に掲げていたカズ。シーズン開幕を2週間後に控えた一発で、カズがチームに貢献した。（FOOTBALL ZONE編集部）