交際期間は５年半に及んで…テレ朝･三谷紬アナ　半同棲彼氏と「居酒屋″アツアツ″デート」姿

Ｗ杯を肴に日本酒か

スペインの優勝で幕を閉じたサッカー北中米Ｗ杯。スーパースター達のハイレベルな戦いが日本中をアツくするなか、女子アナ界イチのサッカー好きとして知られるテレビ朝日・三谷紬アナ（32）も″アツアツ″な日々を送っていた。

６月中旬のとある夜、都内にある日本酒が美味いと評判の居酒屋の前に三谷の姿があった。その隣で俳優の染谷将太似の高身長イケメンが寄り添っている。

「彼はＡさんという男性で、三谷の恋人です。二人の交際は実に５年半に及びます。三谷の愛犬のティーカッププードルもすっかり懐いており、収録が深夜に及ぶ日は、Ａさんが散歩させることもあるそう。すでに両親にも紹介済みで、二人は半同棲しているようです。

三谷は三十路を過ぎて日本酒デビューし、すっかりハマったと聞きます。Ａさんもお酒が好きらしく、二人で居酒屋巡りをしているみたいです」（テレ朝社員）

実はＡさん、本誌が’21年６月25日号で「手つなぎ＆車チューデート」を報じた同年代の会社員なのである。

この日も心ゆくまで日本酒を堪能したのだろう。飲み会のキックオフは夜７時だったが、終了のホイッスルが鳴ったのは深夜11時過ぎ。日本代表がオランダから勝ち点をもぎ取ったグループリーグ第１戦の後だったということで、Ｗ杯トークに花が咲いたに違いない。

アディショナルタイムを含め、たっぷり４時間超えのロングデートを終えた二人はピッチ……ではなく店を後にし、帰路に就いた。帰り道、Ａさんは三谷の手をしっかりと握っていた。長年連れ添いながらも紳士がすべきエスコートを忘れず″凡事徹底″するこの勤勉さこそ、円満交際の秘訣なのだろう。

思わず「マンマ・ミーア！」と叫ぶような吉報が届く日は遠くない--かもしれない。

7月24日発売の『FRIDAY 8月7日・14日合併号』と、有料版『FRIDAY GOLD』では、別の日に行われた「イタリアン8時間」デートなど、二人の順調な交際について、多数の写真とともに掲載している。

『FRIDAY』2026年8月7・14日合併号より