日曜劇場『VIVANT』第2シーズン今夜スタート！ “乃木”堺雅人、別班緊急招集のサインを発見
堺雅人が主演する日曜劇場『VIVANT』第2シーズン（TBS系／毎週日曜21時）が26日の今夜スタートする。
【写真】表情がポイント！ 日曜劇場『VIVANT』第2シーズンキャラクタービジュアルをイッキ見
本作は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助（堺）を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が日本の公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンは前作のラストシーン直後から物語が始まる。
■第11話あらすじ
冒険には、まだ続きがあった。国際テロ組織「テント」をめぐる一連の任務から帰還した矢先、乃木憂助の目に飛び込んできたのは、祠に置かれた赤い饅頭。それは、別班の緊急招集を告げるサインだった。
憂助が、父でありテントの指導者でもあったノゴーン・ベキ（役所広司）に銃弾を放った“あの日”。また、薫（二階堂ふみ）、ジャミーン（本間さえ）と再会し、2人を力強く抱きしめた“あの日”。その裏で一体何が巻き起こっていたのか。
冒険が、再び幕を開ける。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】表情がポイント！ 日曜劇場『VIVANT』第2シーズンキャラクタービジュアルをイッキ見
本作は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助（堺）を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が日本の公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンは前作のラストシーン直後から物語が始まる。
冒険には、まだ続きがあった。国際テロ組織「テント」をめぐる一連の任務から帰還した矢先、乃木憂助の目に飛び込んできたのは、祠に置かれた赤い饅頭。それは、別班の緊急招集を告げるサインだった。
憂助が、父でありテントの指導者でもあったノゴーン・ベキ（役所広司）に銃弾を放った“あの日”。また、薫（二階堂ふみ）、ジャミーン（本間さえ）と再会し、2人を力強く抱きしめた“あの日”。その裏で一体何が巻き起こっていたのか。
冒険が、再び幕を開ける。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。