KEY TO LIT、グループ初タイアップ テレ東系卓球テーマソングに「KEY 2 LIGHT」起用
STARTO ENTERTAINMENTのジュニアグループ・KEY TO LITの楽曲「KEY 2 LIGHT」が、テレ東系卓球テーマソングに決定した。
【写真】華やかで大人っぽい！ジャケット姿のKEY TO LIT
KEY TO LITは、テレ東系卓球スペシャルサポーターを務める。書き下ろしとなる本楽曲はグループ初のタイアップ。卓球ならではのスピード感が胸を打つアップテンポなナンバーで、勝利を目指すアスリートたちの背中を押す1曲となっている。
テレ東・BSテレ東では世界の頂点が決まる「世界卓球」をはじめ、「WTTチャンピオンズ横浜」「ITTF混合団体ワールドカップ」など、年間を通して注目の卓球大会を多数放送している。今後は中継番組をはじめ、テレ東の卓球関連番組で流れる予定で、アスリートたちの戦いをテーマソングでも盛り上げる。
【写真】華やかで大人っぽい！ジャケット姿のKEY TO LIT
KEY TO LITは、テレ東系卓球スペシャルサポーターを務める。書き下ろしとなる本楽曲はグループ初のタイアップ。卓球ならではのスピード感が胸を打つアップテンポなナンバーで、勝利を目指すアスリートたちの背中を押す1曲となっている。
テレ東・BSテレ東では世界の頂点が決まる「世界卓球」をはじめ、「WTTチャンピオンズ横浜」「ITTF混合団体ワールドカップ」など、年間を通して注目の卓球大会を多数放送している。今後は中継番組をはじめ、テレ東の卓球関連番組で流れる予定で、アスリートたちの戦いをテーマソングでも盛り上げる。