「生涯共闘」「大好き」長渕剛インスタに“大切な仲間”大人気俳優が登場 かわいすぎるTシャツにも注目
シンガーソングライター・長渕剛が19日、自身のInstagramを更新し、“大切な仲間”とする人気俳優とのオフを楽しむ姿を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】長渕剛、“大切な仲間”大人気俳優と2ショット かわいすぎるトムジェリのTシャツも
長渕は「隼人は俺の大切な仲間だ」とつづり、市原隼人と一緒に担々麺を食べる姿を公開。長渕は市原について「忠義心や恩義、漢気、、その質感が心身の中核にある。男としても人間としても表現者としても大好きだ」とつづり、人間としてベタ惚れのようだ。そんな長渕は「俺たちは時に汗を流し 外に繰り出し飯を喰らう。うまい、うまい、っ隼人は少年の笑みが顔一杯になる。つよしさん、最高っす！」「うん？俺か？」「ちがうちがう、飯が！」腹から笑う」と会食中のユーモアにあふれたやりとりを再現している。
そんな市原は長渕のライブにカメラマンとして参加している。「彼はカメラを持って、馳せ参じてくる。 俺のLiveでの生きた証を取るのだ！！と。 彼以上のドキュメントカメラマンを俺は見たことがない。 生涯共闘」と炎の絵文字を付け足して、歌手と俳優、歌手とカメラマンとしてのその絆を表現している。
コメント欄には「市原隼人さんが撮影する剛さんの写真は隅から隅まで無駄のないとても美しいものだと思います」「隼人さん、ほんとに誠実な方ですよね」と市原の写真を褒め称えるコメントのほか、キャラクターとのギャップがある長渕のTシャツにも注目が集まり、「剛がトムジェリ着てるのも可愛すぎる」「トムとジェリーのロンTも可愛い」「トム＆ジェリーが意外過ぎました」といった声が寄せられている。
◼︎長渕剛（ながぶち つよし）
1956年9月7日生まれ。鹿児島県出身。1977年『雨の嵐山』で歌手デビュー。翌年リリースの『巡恋歌』がヒットし、コンサート活動で頭角を表す。以降『ろくなもんじゃねえ』『とんぼ』などのヒット曲を次々とリリースし、実力派シンガーとしての地位を確立。また俳優としても映画『男はつらいよ 幸福の青い鳥』に出演。テレビドラマ『とんぼ』（TBS系）や『しゃぼん玉』（フジテレビ系）などの作品では主演も務めた。
引用：「長渕剛」Instagram（@tsuyoshi_nagabuchi）
【写真】長渕剛、“大切な仲間”大人気俳優と2ショット かわいすぎるトムジェリのTシャツも
長渕は「隼人は俺の大切な仲間だ」とつづり、市原隼人と一緒に担々麺を食べる姿を公開。長渕は市原について「忠義心や恩義、漢気、、その質感が心身の中核にある。男としても人間としても表現者としても大好きだ」とつづり、人間としてベタ惚れのようだ。そんな長渕は「俺たちは時に汗を流し 外に繰り出し飯を喰らう。うまい、うまい、っ隼人は少年の笑みが顔一杯になる。つよしさん、最高っす！」「うん？俺か？」「ちがうちがう、飯が！」腹から笑う」と会食中のユーモアにあふれたやりとりを再現している。
コメント欄には「市原隼人さんが撮影する剛さんの写真は隅から隅まで無駄のないとても美しいものだと思います」「隼人さん、ほんとに誠実な方ですよね」と市原の写真を褒め称えるコメントのほか、キャラクターとのギャップがある長渕のTシャツにも注目が集まり、「剛がトムジェリ着てるのも可愛すぎる」「トムとジェリーのロンTも可愛い」「トム＆ジェリーが意外過ぎました」といった声が寄せられている。
◼︎長渕剛（ながぶち つよし）
1956年9月7日生まれ。鹿児島県出身。1977年『雨の嵐山』で歌手デビュー。翌年リリースの『巡恋歌』がヒットし、コンサート活動で頭角を表す。以降『ろくなもんじゃねえ』『とんぼ』などのヒット曲を次々とリリースし、実力派シンガーとしての地位を確立。また俳優としても映画『男はつらいよ 幸福の青い鳥』に出演。テレビドラマ『とんぼ』（TBS系）や『しゃぼん玉』（フジテレビ系）などの作品では主演も務めた。
引用：「長渕剛」Instagram（@tsuyoshi_nagabuchi）