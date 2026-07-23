¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤³¤ì¤âÀÄÀÚÉä!?¡×³¹¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¡È¼«Å¾¼Ö¤ÎNG±¿Å¾¡É4Áª¡ª ºÇ¹â¡Ö1Ëü2000±ß¡×¤ÎÈ¿Â§¶â¤â¡Ä À©ÅÙ³«»Ï3¤«·î¤Ç²þ¤á¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤È¤Ï
4¤Ä¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡2026Ç¯4·î1Æü¤«¤é¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤Ë¤â¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡ÖÀÄÀÚÉäÀ©ÅÙ¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢Æü¡¹Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë»ØÆ³·Ù¹ð¤ä¸òÄÌ¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¡¦¸òÄÌÉô¸òÄÌÁíÌ³²Ý¤Î¸ø¼°X¤Ï7·î7Æü¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬¼«Å¾¼Ö¤Ç¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤µ¤ì¤ë¡Ö°ãÈ¿¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤ò¸«¤ë
¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÄÀÚÉäÅ¬ÍÑ¤«¤é£³¤«·î¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤Ï³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡© ¤µ¤ÆÌäÂê¤Ç¤¹ ÅºÉÕ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÃæ¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤Ï¤É¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¸òº¹ÅÀÆâ¤ä¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬4¥Ñ¥¿¡¼¥óÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼
1¡¥ÀÖ¿®¹æ¡Ê¼ÖÎ¾ÍÑ¡Ë¤Î¸òº¹ÅÀ¤òÄ¾¿Ê¤¹¤ë¿Í
2¡¥·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢²èÌÌ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤¹¤ë¿Í
3¡¥2¿Í¾è¤ê¤ò¤¹¤ë»Ò¤É¤â
4¡¥¼ÖÆ»¤Î±¦Â¦¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¿Í
¡¼¡¼
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤Ï³¹Ãæ¤Ç¤âÆü¾ïÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï4¤Ä¤È¤â¤¹¤Ù¤Æ¸òÄÌ°ãÈ¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¾åµ1¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀÖ¿®¹æ¤Ç¸òº¹ÅÀ¤Ë¿ÊÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¿®¹æÌµ»ë¡×¤Î°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£¼«Å¾¼Ö¤Ï¼ÖÆ»¤òÁö¤ë¤Î¤¬¸¶Â§¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÖÆ»¤òÁö¤ë¤È¤¤Ï¼ÖÎ¾ÍÑ¤Î¿®¹æ¤Ë½¾¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Å¾¼Ö¤Î¿®¹æÌµ»ë¤Ç¸¡µó¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢È¿Â§¶â6000±ß¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤Ë¾åµ2¤Î±¿Å¾¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ²èÌÌ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃ»ÈÍÑÅù¡ÊÊÝ»ý¡Ë¡×¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤Ç¤¹¡£¼«Å¾¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÇÄÌÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿²èÁü¤òÃí»ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï¸½Âå¿Í¤ÎÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤Áàºî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î»ÈÍÑÃæ¤ËÊâ¹Ô¼Ô¤ä¥¯¥ë¥Þ¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÂç»ö¸Î¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±¿Å¾Ãæ¤Ï¿¨¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃ»ÈÍÑÅù¡ÊÊÝ»ý¡Ë°ãÈ¿¤ÎÈ¿Â§¶â¤Ï1Ëü2000±ß¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÎÀÄÀÚÉäÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿ô¤¢¤ë¸òÄÌ°ãÈ¿¤ÎÈ¿Â§¶â¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹â³Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ãÈ¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾åµ3¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç2¿Í¾è¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤Î¸ú¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ë¡Îá¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö·Ú¼ÖÎ¾¾è¼ÖÀÑºÜÀ©¸Â°ãÈ¿¡×¤È¤¤¤¦°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤·¡¢È¿Â§¶â3000±ß¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢16ºÐ°Ê¾å¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬¾®³Ø¹»Æþ³ØÁ°¤ÎÍÄ»ù¤òÍÄ»ùÍÑºÂÀÊ¤Ë¾è¤»¤Æ±¿Å¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢2¿ÍÊ¬¤Î¾è¼ÖÍÑºÂÀÊ¤¬¤¢¤ë¥¿¥ó¥Ç¥à¼«Å¾¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¾åµ4¤Î¼ÖÆ»¤Î±¦Â¦ÄÌ¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ï´ðËÜÅª¤ËÆ»Ï©¤Îº¸Â¦Ã¼¤Ë´ó¤Ã¤ÆÄÌ¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±¦Â¦ÄÌ¹Ô¤ò¤¹¤ë¤ÈµÕÁö¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÄÌ¹Ô¶èÊ¬°ãÈ¿¡×¤È¤¤¤¦¸òÄÌ°ãÈ¿¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¸¡µó¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢È¿Â§¶â6000±ß¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¸½ºß¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤êÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸òÄÌ°ãÈ¿¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¾ì¹ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¸½¾ì¤Ç»ØÆ³·Ù¹ð¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Î°ãÈ¿¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤äÂ¾¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ´í¸±À¡¦ÌÂÏÇÀ¤¬¹â¤¤°¼Á¡¦´í¸±¤Ê°ãÈ¿¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¸¡µó¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼×ÃÇÆ§ÀÚÎ©¤ÁÆþ¤ê¡×¤ä¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃ»ÈÍÑÅù¡ÊÊÝ»ý¡Ë°ãÈ¿¡×¤Î¤è¤¦¤Ë½ÅÂç¤Ê»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¹â¤¤°ãÈ¿¤ò¤·¤¿¤È¤¤ä¡¢°ãÈ¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¸òÄÌ¤Î´í¸±¤¬À¸¤¸¤¿¤ê»ö¸Î¤Î´í¸±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ê¤É¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢·Ù»¡´±¤Î»ØÆ³·Ù¹ð¤Ë½¾¤ï¤º°ãÈ¿¹Ô°Ù¤òÂ³¤±¤¿¾ì¹ç¤â¡¢ÀÄÀÚÉä¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤Ê±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ì¤ÐÀÄÀÚÉä¤Ç¸¡µó¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±¿Å¾¤¬°ãÈ¿¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤«¤Ï³Æ¼«Æ°¼Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡·Ù»¡Ä£¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯Ãæ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¼«Å¾¼Ö´ØÏ¢»ö¸Î¤Î¤¦¤ÁÌó7³ä¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¼«Å¾¼ÖÂ¦¤Ë¡Ö°ÂÁ´±¿Å¾µÁÌ³°ãÈ¿¡×¤ä¡Ö¸òº¹ÅÀ°ÂÁ´¿Ê¹ÔµÁÌ³°ãÈ¿¡×¤Ê¤É¡¢²¿¤é¤«¤ÎË¡Îá°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Ê¤éÊá¤Þ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È°Â°×¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç°ãÈ¿¤ò·«¤êÊÖ¤¹¿Í¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²þ¤á¤Æ¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£