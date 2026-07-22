今季イングランド・プレミアリーグに2季ぶりに復帰したイプスウィッチによるスコットランド・プレミアリーグ、セルティックの日本代表FW前田大然（28）の獲得が間近に迫っていると21日に複数の英メディアが報じた。

スカイスポーツは「前田、1000万ポンド（約21億8000万円）でイプスウィッチ移籍へ迫る」とのタイトルで「1000万ポンドのオファーが基本合意に達した。移籍金の額については受け入れられる見通しで、現在は支払い方法や成果に応じたボーナス等の追加報酬の構成についてのみ協議が残されている模様だ。セルティックは今夏に前田がクラブを退団することを容認しており、すでに後任候補の獲得に向けて動きを進めている」と伝えた。

デーリー・レコード紙も「移籍交渉は最終段階」とし、「今週後半にメディカルチェックを受ける予定」と報じた。

前田は昨夏に移籍を希望したが、クラブの補強失敗で見送り。今季の不調時にモチベーション低下が原因として批判もされた。しかし、終盤には公式戦7試合連続ゴールを決めるなど5連覇のリーグ戦とスコットランド杯の2冠達成へ大きく貢献。サポーターに認めさせる活躍を経て、W杯2大会連続ゴールを決めた韋駄天（いだてん）は、かねて「夢」と希望していた世界最高峰リーグに向かうことになりそうだ。