アルゼンチンはスペインに敗れて準優勝

アルゼンチン代表は現地時間7月19日、北中米ワールドカップ（W杯）決勝戦後に相手チームに対してとった行動が物議を醸している。

スペイン紙「ラ・バングアルディア」が報じた。表彰式でライバルチームに敬意を払わなかったその振る舞いについて、同メディアは「物議を醸す行為でスペインに背を向ける」と痛烈に批判している。

記事によると、表彰式が執り行われるなかでアルゼンチンの選手たちは歓喜に沸くスペインの選手たちを見ることも拍手を送ることもせず、背を向ける決断を下したという。表彰台でトロフィーを掲げて祝福するチャンピオンに対し、「表彰式でワールドカップに背を向け、最悪のフェアプレーを示した」と描写し、結果に対してうつむきながら非礼な態度をとった状況を伝えている。

さらに、アルゼンチンの選手たちはスペイン代表に対する伝統的な「チャンピオンのパッシーロ（花道）」も作らなかったという。一方で、スペインの選手たちは大会のラストマッチになる可能性があったリオネル・メッシが先導する形でアルゼンチンを拍手で見送っており、両者の対応の差が浮き彫りになる形となった。

アルゼンチン側の非スポーツマン的行為はスペインのセレブレーション中も続き、退場処分を受けたエンソ・フェルナンデスやレアンドロ・パレデスらがその中心にいたという。試合後には両者が激しく衝突。小競り合いの中でパレデスがエリックの首を掴み、仲裁に入ったガビがピッチに倒れ込むなど、アルゼンチン側による押し込みや掴み合いといった暴力的な接触へ発展した。最終的にはアルゼンチンのリオネル・スカローニ監督自らが介入し、選手たちを引き離して抑え込まなければならない事態になったと伝えている。（FOOTBALL ZONE編集部）