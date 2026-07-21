「またやったのか」「ありえない」衝撃の暴力で退場のアルゼンチン代表戦士、４年前のＷ杯でも“とんでもない愚行”を犯していた――
「ありえない」蛮行を繰り返した。
現地７月19日にニューヨークで開催された北中米ワールドカップの決勝で、スペイン代表は前回王者のアルゼンチンと対戦。延長戦にもつれ込む死闘を制し、16年ぶり二度目の栄冠に輝いた。
この一戦で、世界的騒動となっているのが、試合後の小競り合いだ。アルゼンチンのMFレアンドロ・パレデスがエリク・ガルシアを突き飛ばし、さらに割って入ってきたガビを叩いて、レッドカードを受けたのだ。
パレデスと言えば、思い出されるのが４年前のカタールW杯での愚行だ。オランダとの準々決勝で、相手DFネイサン・アケーに危険なタックルを見舞ったうえ、なんとオランダ側のベンチに向かってボールを蹴り込んだのだ。
当然、オランダ陣営は激怒。両軍が入り乱れて一触即発の状態となり、パレデスもフィルジル・ファン・ダイクに突き飛ばされている。
「またやったのか」
今回の暴力行為を見て、そう思わずにはいられなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】
現地７月19日にニューヨークで開催された北中米ワールドカップの決勝で、スペイン代表は前回王者のアルゼンチンと対戦。延長戦にもつれ込む死闘を制し、16年ぶり二度目の栄冠に輝いた。
この一戦で、世界的騒動となっているのが、試合後の小競り合いだ。アルゼンチンのMFレアンドロ・パレデスがエリク・ガルシアを突き飛ばし、さらに割って入ってきたガビを叩いて、レッドカードを受けたのだ。
パレデスと言えば、思い出されるのが４年前のカタールW杯での愚行だ。オランダとの準々決勝で、相手DFネイサン・アケーに危険なタックルを見舞ったうえ、なんとオランダ側のベンチに向かってボールを蹴り込んだのだ。
当然、オランダ陣営は激怒。両軍が入り乱れて一触即発の状態となり、パレデスもフィルジル・ファン・ダイクに突き飛ばされている。
「またやったのか」
今回の暴力行為を見て、そう思わずにはいられなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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