「シュート技術がすんごい」「マジで神！」スペインを世界一に導いたフェランの決勝弾にSNS驚嘆！「感情爆発」「やっと決まったぁ」【Ｗ杯決勝】
スペイン代表は現地７月19日、北中米ワールドカップの決勝でアルゼンチン代表と対戦した。
圧倒的に攻め立てるもなかなか得点を奪えず、スコアレスのまま延長戦に突入。そして106分に均衡を破る。決めたのはフェラン・トーレスだ。
ニコ・ウィリアムスの左からの折り返しに反応し、豪快な左足のダイレクトシュートをゴールに突き刺した。
26歳FWによる値千金の一発に、SNS上では「崩しエグイ」「うまいな」「シュート技術がすんごい」「やっと決まったぁ」「ゴールパフォーマンスもかっけぇ！」「感情爆発してる」「マジで神！」などの声が上がっている。
リードを得たスペインは最後までアルゼンチンにゴールを許さず。１−０で勝利して４大会ぶり二度目の世界一に輝いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「ゴールパフォーマンスもかっけぇ！」スペインを優勝に導いたフェランの一発！
圧倒的に攻め立てるもなかなか得点を奪えず、スコアレスのまま延長戦に突入。そして106分に均衡を破る。決めたのはフェラン・トーレスだ。
ニコ・ウィリアムスの左からの折り返しに反応し、豪快な左足のダイレクトシュートをゴールに突き刺した。
26歳FWによる値千金の一発に、SNS上では「崩しエグイ」「うまいな」「シュート技術がすんごい」「やっと決まったぁ」「ゴールパフォーマンスもかっけぇ！」「感情爆発してる」「マジで神！」などの声が上がっている。
リードを得たスペインは最後までアルゼンチンにゴールを許さず。１−０で勝利して４大会ぶり二度目の世界一に輝いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「ゴールパフォーマンスもかっけぇ！」スペインを優勝に導いたフェランの一発！