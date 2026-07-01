◇インターリーグ ドジャース―ヤンキース（2026年7月19日 ニューヨーク）

ドジャースの大谷翔平投手（32）が19日（日本時間20日）のヤンキースとのダブルヘッダー第1試合に「1番・DH」で先発出場し、3回に右中間へ先制の適時二塁打を放った。先発の山本由伸投手（27）を援護した。

敵地ヤンキースタジアムのファンからもどよめきが起こった。0―0で迎えた3回1死一塁。リーグトップの防御率2.05を誇るヤンキース先発右腕のシュリトラーの1ストライクからの2球目、内角に食い込むカットボールを右中間へ弾丸ライナーで運ぶ先制二塁打だ。初回の第1打席は大ブーイングの中、フルスイングを披露したが、最後はカウント1ボール2ストライクから100.1マイル（約161.1キロ）の直球に空振り三振に倒れたが、2打席目でとらえた。打球速度111.1マイル（打球速度178.8キロ）の超速二塁打だった。

その後、フリーマンの中前打で二塁から2点目の生還をはたした。

左膝の炎症により、自身初の両リーグ最多得票で選出された球宴を辞退。前半戦最終戦となった12日（同13日）ダイヤモンドバックス戦後に左膝を治療し、球宴期間は休養を取って後半戦に備えた。17日（同18日）の同戦では4打数無安打で4試合ぶりに無安打に終わったが、後半戦2試合目で初安打がタイムリーとなり、ベースランニングもしっかりこなし、状態の上昇ぶりを示した。