◇サッカーFIFAワールドカップ2026(日本時間6月12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

残すところ決勝のスペイン−アルゼンチンの1試合となったワールドカップ。白熱した得点王、そしてワールドカップ通算ゴール数の順位もいよいよ決定。この2つの個人タイトルを争うのが、フランス代表キリアン・エムバペ選手とアルゼンチン代表リオネル・メッシ選手の2人となっています。

得点王は準決勝終了時は同数の8得点。その後、3位決定戦でエムバペ選手は2ゴールをマークし10得点。1大会で10得点を残すのは、1970年のゲルト･ミュラー氏（西ドイツ）以来56年ぶりの記録。メッシ選手に2ゴール差をつけてトップに立ちました。得点王を獲得すれば、エムバペ選手は史上初となる2大会連続でのワールドカップ得点王。メッシ選手は初のワールドカップ得点王となります。

規定により得点王はゴール数で並んだ場合、アシスト数が多い方が上位。さらにアシスト数も同じなら、プレー時間の少ない方が上位。現在エムバペ選手は10得点4アシスト出場769分。対するメッシ選手は8得点4アシスト出場712分。メッシ選手がトップに立つ条件は、決勝で3得点以上、もしくは2得点1アシストを残すこと。2人のプレー時間差は57分。メッシ選手がこれまで通りの出場時間なら、決勝でエムバペ選手の出場時間を超える可能性は高いです。

そしてワールドカップ通算得点も3位決定戦でエムバペ選手がメッシ選手を抜き、22得点を記録。2位のメッシ選手は21得点となっています。

【今大会の出場成績】

◆キリアン・エムバペ

▽グループステージ

第1戦 セネガル戦 2得点

第2戦 イラク戦 2得点

第3戦 ノルウェー戦 2アシスト

▽決勝トーナメント

1回戦 スウェーデン戦 2得点

2回戦 パラグアイ戦 1得点

準々決勝 モロッコ戦 1得点1アシスト

準決勝 スペイン戦 なし

3位決定戦 イングランド戦 2得点1アシスト

◆リオネル・メッシ

▽グループステージ

第1戦 アルジェリア戦 3得点

第2戦 オーストリア戦 2得点

第3戦 ヨルダン戦 1得点

▽決勝トーナメント

1回戦 カーボベルデ戦 1得点

2回戦 エジプト戦 1得点1アシスト

準々決勝 スイス戦 1アシスト

準決勝 イングランド戦 2アシスト