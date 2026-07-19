ヤンキースの発表に日本ファン騒然

思わぬ“敵”がスケジュールを狂わせた。ドジャースは18日（日本時間19日）、ヤンキースタジアムでヤンキースとの試合を行う予定だったが、悪天候が長時間続く予報のため延期。試合が始まる約2時間前に下された決定に、日本ファンも「マジかよ」「早起きしたのにまさか……」と嘆いていた。

日本時間の午前5時56分、ヤンキースは公式X（旧ツイッター）で試合延期を発表。19日（同20日）にダブルヘッダーが行われ、第1試合は現地時間で午後12時35分（同20日・午前1時35分）にプレーボールとなる。大谷翔平投手は指名打者として出場が予想されており、後半戦“第1号”への期待も大きかったが明日へお預けとなった。

延期を知った日本のファンは困惑気味。ネット上には「あ〜今日の楽しみが……」「そうなんや!?」「まさかダブルヘッダーになるとは」「え？ 今日試合ないの!? 残念……」「これはきついな」「日曜日の楽しみが消えた」「大谷さん、ゆっくり休めるといいな」などの声が寄せられていた。

明日20日（同21日）のヤンキース戦、ダブルヘッダー2試合目（日本時間8時20分開始）は、山本由伸投手の先発マウンドが予想されている。（Full-Count編集部）