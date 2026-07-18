カノックスター、妻を顔出し公開 アイドル活動・整形…疑惑に本人がアンサー「美人すぎて衝撃」「ぶっちゃけすぎて面白い」と話題
【モデルプレス＝2026/07/18】YouTuberのかの／カノックスターが7月17日、自身のYouTubeチャンネルを更新。妻を顔出し公開し、反響を呼んでいる。
【写真】登録者数200万人超・カノックスター「骨格綺麗」美人妻公開
これまで妻の顔にはモザイク処理をして一切顔を公開してこなかったカノックスター。しかし、この日は「写真が流出して顔バレした妻とヌテラクレープ食べて疑惑の真相全て話します」と題した動画を投稿。冒頭から顔出しした状態で妻と共に登場し、カノックスターが「アイドルに来てもらったんですけど」と言うと妻は「できずに終わっているから」とツッコミ。そして、カノックスターは「奥さんがXで話題になっているじゃないですか。モザイクなしバージョンみたいなのが普通に出されてない？」と現在妻の顔出し写真がSNS上で流出している件について言及。これまで様々な炎上に触れてきたカノックスターだが、この件だけ触れないのはおかしいと話し合いをした結果、妻を顔出しすることに至ったという。
今回、SNS上で騒がれている疑惑に答えていく一幕では「アイドルやっていたのは本当？」とカノックスターが話を振ると、妻は「え、やってないよ。なんかやろうとしてっていうのはあるけど」としつつも「出回っていた映像は本人？」と深掘りされ「本人。あれ整形前だね」とアイドル疑惑は本当だと認めた。これを受け「整形したことはある？」と聞くと以前からカノックスターのSNSで整形をオープンにしていると伝えた上で「歯列矯正とボトックス系でなんとか下顔面を変えた後、高周波とかでコツコツずっとやっていた感じ」と施術内容を告白した。
また「夜の仕事の経験があるんじゃないか」と言われている件について妻は「やったことあります。そこで（カノックスターと）出会いました」と明言。カノックスターは「お金は1円も使ってないんだけど『うわ、この人可愛いな』と思っていて、その時は全然話してなかった」と妻との出会いを振り返っていた。
カノックスターは2024年5月25日の投稿で、同年1月に一般女性と結婚していたこと、第1子となる女児が誕生したことを報告していた。
ファンからは「美人すぎて衝撃」「ぶっちゃけすぎて面白い」「骨格綺麗で見惚れる」「はっきりしてて好感持てる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】登録者数200万人超・カノックスター「骨格綺麗」美人妻公開
◆カノックスター、妻を顔出し公開
これまで妻の顔にはモザイク処理をして一切顔を公開してこなかったカノックスター。しかし、この日は「写真が流出して顔バレした妻とヌテラクレープ食べて疑惑の真相全て話します」と題した動画を投稿。冒頭から顔出しした状態で妻と共に登場し、カノックスターが「アイドルに来てもらったんですけど」と言うと妻は「できずに終わっているから」とツッコミ。そして、カノックスターは「奥さんがXで話題になっているじゃないですか。モザイクなしバージョンみたいなのが普通に出されてない？」と現在妻の顔出し写真がSNS上で流出している件について言及。これまで様々な炎上に触れてきたカノックスターだが、この件だけ触れないのはおかしいと話し合いをした結果、妻を顔出しすることに至ったという。
◆整形・アイドル活動・夜の仕事…数々の疑惑にカノックスター妻がアンサー
今回、SNS上で騒がれている疑惑に答えていく一幕では「アイドルやっていたのは本当？」とカノックスターが話を振ると、妻は「え、やってないよ。なんかやろうとしてっていうのはあるけど」としつつも「出回っていた映像は本人？」と深掘りされ「本人。あれ整形前だね」とアイドル疑惑は本当だと認めた。これを受け「整形したことはある？」と聞くと以前からカノックスターのSNSで整形をオープンにしていると伝えた上で「歯列矯正とボトックス系でなんとか下顔面を変えた後、高周波とかでコツコツずっとやっていた感じ」と施術内容を告白した。
また「夜の仕事の経験があるんじゃないか」と言われている件について妻は「やったことあります。そこで（カノックスターと）出会いました」と明言。カノックスターは「お金は1円も使ってないんだけど『うわ、この人可愛いな』と思っていて、その時は全然話してなかった」と妻との出会いを振り返っていた。
カノックスターは2024年5月25日の投稿で、同年1月に一般女性と結婚していたこと、第1子となる女児が誕生したことを報告していた。
◆顔出ししたカノックスターの妻に反響
ファンからは「美人すぎて衝撃」「ぶっちゃけすぎて面白い」「骨格綺麗で見惚れる」「はっきりしてて好感持てる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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