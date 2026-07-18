一時芸能界引退→スカウトされ復帰した美女26歳、かわいらしい浴衣姿に反響
女優の吉川愛が16日、自身のInstagramを更新し、かれんな浴衣姿を公開。ファンから「愛ちゃんの浴衣だーーーいすき」「めっちゃ可愛いーー過ぎる とても似合っていて素敵過ぎる」「青浴衣かわいい〜」「見惚れてしまいます素敵」といった声が寄せられている。
【写真】そらスカウトされるわ！ 26歳美女の浴衣姿全身カット
現在公開中のホラー映画『口に関するアンケート』にも出演する吉川。「浴衣〜」とつづりながら公開しているのは、同作の公開記念舞台あいさつのときに着ていたものと同様のスカイブルーに白い模様が咲き誇るかわいらしい浴衣姿だ。
コメント欄には「愛ちゃんの浴衣だーーーいすき」「めっちゃ可愛いーー過ぎる とても似合っていて素敵過ぎる」「青浴衣かわいい〜」「見惚れてしまいます素敵」といった称賛が寄せられている。
【吉川愛プロフィール】
1999年10月28日生まれの26歳。幼少期より吉田里琴名義で子役として活動を開始し、連続テレビ小説『あまちゃん』（NHK総合ほか）に出演するなど活躍するも、2016年4月に学業に専念することを理由として引退を発表。現在の所属事務所のスタッフにスカウトされたことをきっかけに、現在の芸名で活動復帰。現在、主演ドラマ『名探偵のままでいて』（テレビ朝日系）がスタートしている。
引用：「吉川愛」Instagram（＠ai_yoshikawa_official）
【写真】そらスカウトされるわ！ 26歳美女の浴衣姿全身カット
現在公開中のホラー映画『口に関するアンケート』にも出演する吉川。「浴衣〜」とつづりながら公開しているのは、同作の公開記念舞台あいさつのときに着ていたものと同様のスカイブルーに白い模様が咲き誇るかわいらしい浴衣姿だ。
【吉川愛プロフィール】
1999年10月28日生まれの26歳。幼少期より吉田里琴名義で子役として活動を開始し、連続テレビ小説『あまちゃん』（NHK総合ほか）に出演するなど活躍するも、2016年4月に学業に専念することを理由として引退を発表。現在の所属事務所のスタッフにスカウトされたことをきっかけに、現在の芸名で活動復帰。現在、主演ドラマ『名探偵のままでいて』（テレビ朝日系）がスタートしている。
引用：「吉川愛」Instagram（＠ai_yoshikawa_official）