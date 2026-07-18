【タブレットPCが安い】Windows 11を搭載したタブレット「FRONTIER FRT300P」が安い。額縁が太くてエモいけど、実は最新の半固体バッテリーです

【レトロがいい】鉛筆みたいなスタイラスと3つ折りキーボードはiPadに最適。「Metapen Air 8 Pro X ＆ Ewin 折りたたみ式キーボード」をレビュー

【たまらない操作感】さすがはトラックボールの有名メーカー「Kensington ProFit Ergo TB675」をレビュー。ケンジントンの新製品です