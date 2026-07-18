トム・ホランド、『スパイダーマン』新作でアドリブ連発 ロバート・ダウニー・Jr.の教え明かす
俳優のトム・ホランドが主演する映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（7月31日公開）で、トムが撮影中に数々のアドリブを披露していることが明らかになった。その背景には、アイアンマンことトニー・スタークを演じたロバート・ダウニー・Jr.から受け継いだ“演技の教え”があったという。
【画像】『スパイダーマン：ホームカミング』での共演シーン
本作は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021年）で、愛する人たちを守るため「世界中の人々から自分の記憶を消す」という決断を下したピーター・パーカーの新たな物語。誰からも忘れられた世界で孤独に戦い続けるピーターが、新たな能力と脅威に立ち向かう。
劇中では、ピーターが科学的な専門用語を次々と口にするシーンが登場するが、その多くはトム自身のアドリブだという。
トムは、そのきっかけとなった出来事を振り返り、「『シビル・ウォー／キャプテン・アメリカ』を撮影していた頃、ダウニーがサポートAIのジャーヴィスと話すシーンを見たんです。その時に専門用語を話していたので、『台本に書いてあるの？』と聞いたら『いや、アドリブで適当に話しているんだよ。大事なのはせりふを読むことではなく、即興で話しているように見せることだ』と言われて衝撃を受けました」と明かす。
その教えを受け、「それ以来、“賢く聞こえるアドリブ”を練習するようになった」と語り、新作でもその経験を生かしたという。
今度はMJ役のゼンデイヤが証言する。「彼は機械に向かって専門用語を話す賢いピーター・パーカーを見事に演じていました。撮影後に『台本に書いてあったの？』と聞くと、『いや、即興だよ』と言うので驚きました」と、その演技を絶賛した。
トムは以前からダウニーについて、「僕の人生におけるダウニーは、ピーター・パーカーにとってのトニー・スタークと同じくらい特別な存在」と語っており、演技だけでなく、撮影現場での振る舞いやスタッフへの接し方など、多くを学んだ“メンター”だと明かしてきた。
一方のダウニーも「彼は本当に素晴らしいスパイダーマンだ」とトムを高く評価し、MCUを代表するヒーローへと成長する姿を見守ってきた。
トムは今後について、「どんな形になるかは分からないけど、ロバート・ダウニー・Jr.が僕にしてくれたように、次の章の土台作りに携わりたい。それができたら、僕は夕日に向かって飛び立つだけでも満足だよ」とコメント。恩師から受け継いだ演技哲学と、10年以上にわたり培ってきた経験が融合した新たなスパイダーマンの活躍に期待は高まるばかりだ。
【画像】『スパイダーマン：ホームカミング』での共演シーン
本作は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021年）で、愛する人たちを守るため「世界中の人々から自分の記憶を消す」という決断を下したピーター・パーカーの新たな物語。誰からも忘れられた世界で孤独に戦い続けるピーターが、新たな能力と脅威に立ち向かう。
トムは、そのきっかけとなった出来事を振り返り、「『シビル・ウォー／キャプテン・アメリカ』を撮影していた頃、ダウニーがサポートAIのジャーヴィスと話すシーンを見たんです。その時に専門用語を話していたので、『台本に書いてあるの？』と聞いたら『いや、アドリブで適当に話しているんだよ。大事なのはせりふを読むことではなく、即興で話しているように見せることだ』と言われて衝撃を受けました」と明かす。
その教えを受け、「それ以来、“賢く聞こえるアドリブ”を練習するようになった」と語り、新作でもその経験を生かしたという。
今度はMJ役のゼンデイヤが証言する。「彼は機械に向かって専門用語を話す賢いピーター・パーカーを見事に演じていました。撮影後に『台本に書いてあったの？』と聞くと、『いや、即興だよ』と言うので驚きました」と、その演技を絶賛した。
トムは以前からダウニーについて、「僕の人生におけるダウニーは、ピーター・パーカーにとってのトニー・スタークと同じくらい特別な存在」と語っており、演技だけでなく、撮影現場での振る舞いやスタッフへの接し方など、多くを学んだ“メンター”だと明かしてきた。
一方のダウニーも「彼は本当に素晴らしいスパイダーマンだ」とトムを高く評価し、MCUを代表するヒーローへと成長する姿を見守ってきた。
トムは今後について、「どんな形になるかは分からないけど、ロバート・ダウニー・Jr.が僕にしてくれたように、次の章の土台作りに携わりたい。それができたら、僕は夕日に向かって飛び立つだけでも満足だよ」とコメント。恩師から受け継いだ演技哲学と、10年以上にわたり培ってきた経験が融合した新たなスパイダーマンの活躍に期待は高まるばかりだ。