エンソ・フェルナンデスがSNSにアップ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）のアルゼンチン代表の25歳エンソ・フェルナンデスがSNSにアップした投稿が物議を醸している。投稿は削除されたが、海外メディアでも報じられ海外ファンからは非難の声が殺到した。

アルゼンチンは15日（日本時間16日）に行われたW杯準決勝イングランド戦で2-1と逆転勝利。2大会連続の決勝進出を決めた。問題視されたのは同点ゴールを決めたフェルナンデスの行動だった。

自身のインスタグラムのストーリーズには、チームメートと談笑する画像を投稿。BGMには今大会でイングランドの快進撃を支えた名曲、英ロックバンド「オアシス」の「Wonderwall」が使用され、暗に嘲笑したような投稿だった。

米放送局「ESPN」英国版公式Xは実際の画像を添え「エンソ・フェルナンデスが、オアシスの『ワンダーウォール』がBGMに流れる中、自身とアルゼンチン代表のチームメートが笑い合っている写真を自身のインスタグラムのストーリーズに投稿した」と紹介。X上には海外ファンからは非難の声が相次いだ。

「アルゼンチン代表はろくでなしだらけだ」

「チェルシーのシーズン初戦でファンがどんな反応をするか見ものだな」

「この馬鹿者はもうすぐイングランドでプレーすることになる。敬意がない。傲慢さだけだ」

「なんて心の小さい人間なんだ」

「彼は投稿削除したな」

「イングランドを笑いものにしているね」

「イングランドに留まろうとは思っていないようだ」

英紙「デイリー・ミラー」によると、投稿はすでに削除。記事は「イングランド代表選手やサポータが今大会で勝利後に歌っていた非公式アンセムの『ワンダーウォール』を使用し、イングランドの傷口に塩を塗った。後に削除されたこの投稿は、SNS上のイングランドファンの間で再び騒動を起こした」と伝えていた。



（THE ANSWER編集部）