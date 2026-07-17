カラオケに特化したバーチャルライブ配信アプリ「topia（トピア）」は17日、カラオケ機能で配信している楽曲「伯方の塩／塩谷信廣」の配信を停止すると発表した。同曲は7月第1週のJOYSOUNDのカラオケ総合週間ランキングで1位を獲得し、大きな話題となっていた。

同社は「楽曲提供元での配信が停止となったため、topiaでの楽曲の配信もあわせて停止することとなりました」と説明。配信停止日時は17日正午ごろとしている。また、「配信停止直前でのご案内となりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

対象となる「伯方の塩」は、食品メーカー「伯方塩業」のテレビCMで長年親しまれてきた楽曲。「♪は・か・た・の・しお」の印象的なフレーズで知られ、歌手・塩谷信廣さんが歌唱を担当。世代を超えて広く親しまれるCMソングとして知られ、今年7月第1週のJOYSOUNDのカラオケ総合週間ランキングで1位を獲得するなど大きな話題を集めていた。

topiaは「このたびの配信停止により、みなさまにはご不便をおかけいたしますが、引き続き新規楽曲の追加を楽しみにお待ちいただけますと幸いです」と利用者へ理解を求めた。

この発表には「伯方の…塩が…」「俺たちの伯方の塩がぁぁぁ少しでも歌えて良かった…ありがとう楽しかったよ」「ずっと一緒だと思ってたのに急にいなくなるんだな 伯方の塩……」「オレたちの伯方の塩が…」と、惜しむコメントが寄せられた。