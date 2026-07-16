謎解きクリエイターとして活躍中のタレント・松丸亮吾（30）が16日、自身のXを更新。子供時代に勉強が得意になった理由として、家庭で設けられていた独自のルールを明かした。

東大時代から謎解きクリエイターとして日々頭をフル回転させている松丸。「僕が勉強得意になれたのは家庭のルール『3時間勉強したらゲーム無制限』のおかげ」と、まさかの“ゲーム”が理由にあったと明かした。

一時は「ゲームは1日1時間」と制限されていたものの、「楽しみを奪われて勉強のやる気が超下がった」という。その後、親が発想を転換し「勉強すればゲーム無制限」というルールを導入。松丸は「ゲームのために勉強して成績が伸びた」といい、「ゲームと親に感謝」とつづった。

続けて「ゲーム時間を制限しても、その時間がそのまま勉強時間に変わるわけではない」と持論を展開。「ゲーム時間を何とかしたいと思っている親御さんはぜひ参考にしてほしい。ゲームが好きなら、そのゲームをうまく使うのが近道」と、子供のやる気を引き出す工夫のヒントを明かした。

この投稿には「うちの親も弟に対して『宿題、翌日の準備、お風呂が終わるまでYouTubeとゲームはしない』というルールを作りました そしたら怠惰な弟が全てを秒で終わらせるようになりました！」「うちの子は集中力が続かない子だったから、勉強した時間と同じ時間ゲームしていいよのルールでした。1時間勉強して、1時間ゲームするの繰り返しをしてました。塾にも行かず、国立大学に行きました。ゲームと息子に感謝！」「松丸くんの様子をちゃんと見て、頭ごなしに叱る訳じゃなく、考えて、やり方を変えてみてくれたご両親は本当にすごいと思う！！そういう考え方ができるところは松丸くんにもとても受け継がれてるなぁ素敵だなぁといつも思ってます」「松丸くんのお母様の、バツは悪いことではないという教えが私には衝撃でした！」「素敵な考え…本当に尊敬します！」「この話聞く度にご両親の判断力というか発想に感動します…」「初めてその逆転の発想を聞いて、その手があったのか！と感心したのを覚えてます」と、さまざまなコメントが寄せられた。