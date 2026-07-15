元巨人の江川卓氏（71）が、14日放送のBSフジ「プロ野球 レジェン堂」（火曜後10・00）に出演し、プロ入り後の知られざる苦闘を明かした。

作新学院（栃木）時代から剛速球を武器に活躍。3年春の選抜高校野球大会では、歴代最多の1大会60奪三振を挙げるなどし、“怪物”の異名を取った。1浪後に法大へ進学。78年のドラフト会議で阪神に指名され、「空白の1日」を経て巨人へトレード移籍した。

入団の段階から渦中の人になった江川氏。騒動を受けて球団は、江川氏の1軍登録を5月31日まで自粛した。自身は「入り方が入り方なので、それは江川卓の責任ですよ」と話した。

投手陣の間にも、不穏な空気が流れていたという。聞き手のフリーアナウンサー徳光和夫から「ジャイアンツの選手たちが一歩、離れていたんじゃないか」と問われると、「凄く感じていました。会話をしないっていう」と告白。さらに「キャッチボールをしてくれる人がいないんですよ」とも打ち明けた。

「一番近い人が鹿取（義隆）君なんで。鹿取君が1個下なので、学生の時に知っているので、“鹿取、キャッチボールして”って言ったら、“ちょっと…”って。止められていたらしいんですよ。するなって。誰もやってくれなくて、定岡（正二）もやってくれない」

そんな中、手を挙げてくれた選手が1人いたという。「西本（聖）が“僕がやる”って。西本君が初めてキャッチボールの相手をしてくれた」と明かし、「彼には恩があるんですよ」と感謝を口にしていた。