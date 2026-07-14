アンジェリーナ・ジョリー＆ブラッド・ピット実子シャイロに続き、マドックス＆ザハラも「ピット」姓削除へ 新聞で公告
ブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリーの子ども、24歳のマドックスと21歳のザハラが、法的に「ピット」姓を削除する手続きを進めているようだ。二人はカリフォルニア州法に基づき、改名に関する法定公告を新聞に掲載した。
【写真】アンジェリーナ・ジョリー、ホワイトハウス晩餐会に長男マドックスと出席
Peopleによると、マドックスは現地時間7月7日に「マドックス・チバン・ジョリー」へ、ザハラは7月9日に「ザハラ・マーリー・ジョリー」へ改名すると、Los Angeles Daily Journal紙に公告したという。これはカリフォルニア州法で義務付けられているもので、ブラッドとアンジェリーナの実子シャイロも、2024年に成人となる18歳の誕生日当日に改名を申請し、同様の手続きを行い注目を集めた。マドックスとザハラはこの後、公聴会を経て正式に改名が認められることになる。
ザハラは2023年、大学のソロリティ「アルファ・カッパ・アルファ」の入会式で「ザハラ・マーレー・ジョリー」と自己紹介したほか、今年5月の卒業式でもピット姓を除いた名前で呼ばれるなど、日常生活でピット姓を名乗っていないことが伝えられていた。そして先月、正式な手続きに着手したと報じられた。
一方のマドックスも、助監督として参加したアンジェリーナの主演映画『Couture（原題）』のエンドクレジットに、ピット姓を除いた名前が記載されるなどしていたが、5月28日に正式に改名を申請していたという。
ブラッドとアンジェリーナの間には、、マドックス、ザハラ、シャイロのほか、22歳のパックス、18歳の双子ヴィヴィアンとノックスの養子と実子合わせて計6人の子どもがいる。2016年の破局以降、ブラッドと子どもたちとの関係は疎遠になったと伝えられており、正式な改名を選択した3人に加え、ヴィヴィアンも公の場ではピット姓を使用していないと伝えられている。
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Peopleによると、マドックスは現地時間7月7日に「マドックス・チバン・ジョリー」へ、ザハラは7月9日に「ザハラ・マーリー・ジョリー」へ改名すると、Los Angeles Daily Journal紙に公告したという。これはカリフォルニア州法で義務付けられているもので、ブラッドとアンジェリーナの実子シャイロも、2024年に成人となる18歳の誕生日当日に改名を申請し、同様の手続きを行い注目を集めた。マドックスとザハラはこの後、公聴会を経て正式に改名が認められることになる。
一方のマドックスも、助監督として参加したアンジェリーナの主演映画『Couture（原題）』のエンドクレジットに、ピット姓を除いた名前が記載されるなどしていたが、5月28日に正式に改名を申請していたという。
ブラッドとアンジェリーナの間には、、マドックス、ザハラ、シャイロのほか、22歳のパックス、18歳の双子ヴィヴィアンとノックスの養子と実子合わせて計6人の子どもがいる。2016年の破局以降、ブラッドと子どもたちとの関係は疎遠になったと伝えられており、正式な改名を選択した3人に加え、ヴィヴィアンも公の場ではピット姓を使用していないと伝えられている。