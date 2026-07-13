【Amazon プライムデー】ライブドアの売れ筋商品TOP30をご紹介！
今回は、ライブドアで売れた商品TOP30をご紹介。Apple製品やプロテイン、洗濯洗剤など幅広くランクインしています。ぜひお買い物の参考にしてみてくださいね。
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進化したノイキャンと音質、最新チップ搭載の新世代モデル「AirPods Pro 3」
Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
39,800円 → 34,800円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
SE2と比べて最大2倍速く充電可能な「Apple Watch SE 3」
Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 40mmスターライトアルミニウムケースとスターライトスポーツバンド - S/M
37,800円 → 33,580円（11%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 44mmミッドナイトアルミニウムケースとミッドナイトスポーツバンド - M/L
42,800円 → 38,520円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
史上最薄のiPhone「iPhone Air 256GB（SIMフリー）」
Apple iPhone Air 256GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー
159,800円 → 139,800円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
アクティブノイズキャンセリングなしの「Apple AirPods 4」
Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、「探す」対応、iPhoneで簡単に設定
21,800円 → 17,080円（22%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
直感的に使える機能がぎっしり。「Apple Pencil Pro」
濃厚で水に溶かしても美味しい。ホエイプロテインのリッチショコラ味
ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 明治【Amazon.co.jp限定】
5,355円 → 4,819円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
睡眠時の頭や肩の負担を軽減。「ヒツジのいらない枕」スタンダードモデル
ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り 至極
15,800円 → 13,430円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
最大24時間使えるバッテリー「Apple Watch Series 11（GPSモデル）」
Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 46mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - M/L、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応
69,800円 → 62,820円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
手軽にストリーミングをはじめたい方に「Fire TV Stick HD」
【New】Amazon Fire TV Stick HD | 手軽にストリーミングをはじめよう | ストリーミングメディアプレイヤー
6,980円 → 3,780円（46%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
「探す」アプリで持ち物の現在地を探せるAirTag
Apple AirTag（第2世代）：紛失防止タグ、音で探せる、耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応、探せる範囲が最大1.5 倍に広がった「正確な場所を見つける」機能搭載
4,980円 → 4,299円（14%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
次世代Wi-Fi 6E対応の「Fire TV Stick 4K Max」
Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス) | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー
12,980円 → 7,980円（39%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
水道も電源も不要。ケルヒャーのコードレス高圧洗浄機
結露しにくく冷たさを長時間キープ。アトラスのペットボトルホルダー
アトラス ペットボトルホルダー 水筒 保冷 ペットボトルクーラー 500ml 650ml 真空断熱 折りたたみ ハンドル 取っ手付き ボトルインボトル ベビーブルー ABIB-EBB
1,580円 → 1,332円（16%オフ）
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PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用＋ゲーミングヘッドセット
PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 (CFI-2200B01) + SONY公式ライセンス ゲーミングヘッドセット Atlas 200 セット
64,480円 → 59,800円（7%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
初心者にもおすすめの定番。ソイプロテインのココア味
ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ココア味 920g 明治 NEXTBODY【Amazon.co.jp限定】
4,098円 → 3,279円（20%オフ）
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プレミアムブロッサムの香り。ボールドのジェルボール 100個
ボールド ジェルボール 柔軟剤入り【大容量】100個 プレミアムブロッサムの香り 洗濯洗剤 詰め替え
3,699円 → 2,399円（35%オフ）
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リアルで迫力ある低音を実現した「Soundcore Liberty 5」
胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」
スマホからMacBook Airまで急速充電できる「Nano Charger」
Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) ブラック【 PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応
5,990円 → 3,490円（42%オフ）
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シミや疲れが気になり始めた人向け。「ハイチオールCプラス2」
アタックZERO液体史上、最高峰の消臭
【大容量】アタックＺＥＲＯ 衣類から洗濯槽まで、アタックＺＥＲＯ液体史上 最高峰の消臭 ドラム式専用 つめかえ用 ２３００ｇ
2,406円 → 2,011円（16%オフ）
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話題のリカバリーウェア「BAKUNE」上下セット
[TENTIAL] BAKUNE Dry Men's [ バクネ ] 上下セット(半袖・ショートパンツ) 一般医療機器 リカバリーウェア
22,880円 → 20,592円（10%オフ）
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アゴ下に密着してしっかり剃れる。「Braun 9360cc」
ブラウン 電気シェーバー シリーズ9 SPORT 電動 髭剃り メンズ 9360cc 【Amazon.co.jp 限定】6in1アルコール洗浄システム付 シェーバーケース付 ブラック
56,870円 → 29,800円（48%オフ）
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運動後にもゴクゴク飲める、ホエイプロテインのバナナ風味
「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル
洗練されたクリアな味の辛口ビール「アサヒ スーパードライ」
100日間蓄積した黄ばみも漬け置き級。アタック抗菌EX詰め替え
【ケース販売】アタック抗菌EX 洗濯洗剤 液体 100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 つめかえ用 2500ｇ×4個 大容量
4,780円 → 3,960円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」
紙のような読み心地がカラーに。「Kindle Colorsoft」
Amazon Kindle Colorsoft | 16GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、ブラック (2025年発売)
39,980円 → 29,980円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。
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