【Amazon プライムデー】ライブドアの売れ筋商品TOP30をご紹介！
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」が7月13日（月）まで開催されており、本日が最終日です。

今回は、ライブドアで売れた商品TOP30をご紹介。Apple製品やプロテイン、洗濯洗剤など幅広くランクインしています。ぜひお買い物の参考にしてみてくださいね。

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進化したノイキャンと音質、最新チップ搭載の新世代モデル「AirPods Pro 3」


Apple(アップル)

Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

39,800円 → 34,800円（13%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



SE2と比べて最大2倍速く充電可能な「Apple Watch SE 3」


Apple(アップル)

Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 40mmスターライトアルミニウムケースとスターライトスポーツバンド - S/M

37,800円 → 33,580円（11%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 44mmミッドナイトアルミニウムケースとミッドナイトスポーツバンド - M/L

42,800円 → 38,520円（10%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



史上最薄のiPhone「iPhone Air 256GB（SIMフリー）」


Apple(アップル)

Apple iPhone Air 256GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー

159,800円 → 139,800円（13%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



アクティブノイズキャンセリングなしの「Apple AirPods 4」


Apple(アップル)

Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、「探す」対応、iPhoneで簡単に設定

21,800円 → 17,080円（22%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



直感的に使える機能がぎっしり。「Apple Pencil Pro」


Apple(アップル)

Apple Pencil Pro

21,800円 → 18,800円（14%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



濃厚で水に溶かしても美味しい。ホエイプロテインのリッチショコラ味


ザバス

ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 明治【Amazon.co.jp限定】

5,355円 → 4,819円（10%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



睡眠時の頭や肩の負担を軽減。「ヒツジのいらない枕」スタンダードモデル


ヒツジのいらない枕

ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り 至極

15,800円 → 13,430円（15%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



最大24時間使えるバッテリー「Apple Watch Series 11（GPSモデル）」


Apple(アップル)

Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 46mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - M/L、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応

69,800円 → 62,820円（10%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



手軽にストリーミングをはじめたい方に「Fire TV Stick HD」


Amazon

【New】Amazon Fire TV Stick HD | 手軽にストリーミングをはじめよう | ストリーミングメディアプレイヤー

6,980円 → 3,780円（46%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



「探す」アプリで持ち物の現在地を探せるAirTag


Apple(アップル)

Apple AirTag（第2世代）：紛失防止タグ、音で探せる、耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応、探せる範囲が最大1.5 倍に広がった「正確な場所を見つける」機能搭載

4,980円 → 4,299円（14%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



次世代Wi-Fi 6E対応の「Fire TV Stick 4K Max」


Amazon

Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス) | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー

12,980円 → 7,980円（39%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



水道も電源も不要。ケルヒャーのコードレス高圧洗浄機


KÄRCHER

【Amazon.co.jp限定】ケルヒャー(Karcher) コードレス高圧洗浄機 OC Handy Compact Plus CB ハンディエア USB-C充電式(10W以上推奨) 水道接続不要/折りたたみバケツ付き 丈夫なホース 高性能4in1ノズル バッテリー一体型 ペットボトル使用可能 簡単セットアップ/モバイル コンパクト 軽量/洗車 ベランダ 玄関 1.328-124.0

15,980円 → 13,499円（16%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



結露しにくく冷たさを長時間キープ。アトラスのペットボトルホルダー


Atlas

アトラス ペットボトルホルダー 水筒 保冷 ペットボトルクーラー 500ml 650ml 真空断熱 折りたたみ ハンドル 取っ手付き ボトルインボトル ベビーブルー ABIB-EBB

1,580円 → 1,332円（16%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



PlayStation 5 デジタル・エディション　日本語専用＋ゲーミングヘッドセット


ソニー・インタラクティブエンタテインメント

PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 (CFI-2200B01) + SONY公式ライセンス ゲーミングヘッドセット Atlas 200 セット

64,480円 → 59,800円（7%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



初心者にもおすすめの定番。ソイプロテインのココア味


ザバス

ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ココア味 920g 明治 NEXTBODY【Amazon.co.jp限定】

4,098円 → 3,279円（20%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



プレミアムブロッサムの香り。ボールドのジェルボール 100個


Bold

ボールド ジェルボール 柔軟剤入り【大容量】100個 プレミアムブロッサムの香り 洗濯洗剤 詰め替え

3,699円 → 2,399円（35%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



リアルで迫力ある低音を実現した「Soundcore Liberty 5」


Soundcore

Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / 3Dオーディオ / Dolby Audio対応/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大48時間再生 / ハイレゾ / IP55 防塵・防水規格/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック

14,990円 → 11,290円（25%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」


イブ(EVE)

【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠

2,629円 → 1,278円（51%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



スマホからMacBook Airまで急速充電できる「Nano Charger」


Anker

Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) ブラック【 PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応

5,990円 → 3,490円（42%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



シミや疲れが気になり始めた人向け。「ハイチオールCプラス2」


ハイチオール

【第3類医薬品】ハイチオールCプラス2 360錠

4,048円 → 2,980円（26%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



アタックZERO液体史上、最高峰の消臭


アタック

【大容量】アタックＺＥＲＯ 衣類から洗濯槽まで、アタックＺＥＲＯ液体史上 最高峰の消臭 ドラム式専用 つめかえ用 ２３００ｇ

2,406円 → 2,011円（16%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



話題のリカバリーウェア「BAKUNE」上下セット


TENTIAL

[TENTIAL] BAKUNE Dry Men's [ バクネ ] 上下セット(半袖・ショートパンツ) 一般医療機器 リカバリーウェア

22,880円 → 20,592円（10%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



アゴ下に密着してしっかり剃れる。「Braun 9360cc」


Braun

ブラウン 電気シェーバー シリーズ9 SPORT 電動 髭剃り メンズ 9360cc 【Amazon.co.jp 限定】6in1アルコール洗浄システム付 シェーバーケース付 ブラック

56,870円 → 29,800円（48%オフ）

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運動後にもゴクゴク飲める、ホエイプロテインのバナナ風味


ザバス

ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 バナナ風味 980g 明治

6,264円 → 4,845円（23%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル


い・ろ・は・す（I LOHAS）

い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水

2,127円 → 1,649円（22%オフ）

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洗練されたクリアな味の辛口ビール「アサヒ スーパードライ」


スーパードライ

スーパードライ アサヒ ビール 350ml×24本 辛口<生>

4,848円 → 4,398円（9%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



100日間蓄積した黄ばみも漬け置き級。アタック抗菌EX詰め替え


アタック

【ケース販売】アタック抗菌EX 洗濯洗剤 液体 100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 つめかえ用 2500ｇ×4個 大容量

4,780円 → 3,960円（17%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525mlPET ×24本 [機能性表示食品]

2,352円 → 1,687円（28%オフ）

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紙のような読み心地がカラーに。「Kindle Colorsoft」


Amazon

Amazon Kindle Colorsoft | 16GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、ブラック (2025年発売)

39,980円 → 29,980円（25%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。

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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


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