意外と知らない？dポイントがレジで突然使えなくなる罠と今すぐやるべき必須設定
ドコモラボチャンネルが「【なぜかエラー】dポイントがレジで突然使えなくなる罠…今すぐやるべき2つの必須設定」を公開した。本動画では、2026年7月1日から実施されるdポイント関連アプリのセキュリティ強化と、それに伴いレジでポイントが使えなくなるトラブルの解決方法を解説している。
動画の序盤では、レジでdポイントを利用しようとした際にエラーが発生する原因について言及。ドックんは「アプリが古いバージョンになっていることが原因なんだ」と指摘した。dポイントクラブアプリは自動アップデートされるものの、d払いアプリは手動での更新が必要になるという。また、アップデート後の新しいルールとして、アプリ専用のdポイントカード番号が割り当てられることと、バーコードの有効期限が5分間に制限されることが紹介された。5分間の制限は、スクリーンショットによる不正利用を防ぐための強力なセキュリティ対策であると説明している。
さらに動画の中盤では、ローソンユーザーに対する重要な注意点が語られた。ローソンアプリを利用している場合、新たに発行された15桁の「アプリ専用番号」を再登録しないと、キャンペーンのスタンプやクーポンなどの特典が受けられなくなるという。ドックんは、再登録の手順を実際の画面を用いて詳しく解説しつつ、再登録は1日1回しかできず、ミスした場合は翌日にならないとできない点に注意を促した。
終盤のQ&Aでは、他のアプリでの再登録は不要であることや、従来のプラスチックカードも引き続き利用可能であることが説明された。番号が分かれてもポイントは自動的に合算されるため、利用者は「アプリのアップデート」と「ローソンアプリでの番号再登録」の2点を確実に行えば問題ないという。セキュリティ向上に伴う仕様変更を正しく理解し、スムーズにdポイントを活用するための有益な解説となっている。
動画の序盤では、レジでdポイントを利用しようとした際にエラーが発生する原因について言及。ドックんは「アプリが古いバージョンになっていることが原因なんだ」と指摘した。dポイントクラブアプリは自動アップデートされるものの、d払いアプリは手動での更新が必要になるという。また、アップデート後の新しいルールとして、アプリ専用のdポイントカード番号が割り当てられることと、バーコードの有効期限が5分間に制限されることが紹介された。5分間の制限は、スクリーンショットによる不正利用を防ぐための強力なセキュリティ対策であると説明している。
さらに動画の中盤では、ローソンユーザーに対する重要な注意点が語られた。ローソンアプリを利用している場合、新たに発行された15桁の「アプリ専用番号」を再登録しないと、キャンペーンのスタンプやクーポンなどの特典が受けられなくなるという。ドックんは、再登録の手順を実際の画面を用いて詳しく解説しつつ、再登録は1日1回しかできず、ミスした場合は翌日にならないとできない点に注意を促した。
終盤のQ&Aでは、他のアプリでの再登録は不要であることや、従来のプラスチックカードも引き続き利用可能であることが説明された。番号が分かれてもポイントは自動的に合算されるため、利用者は「アプリのアップデート」と「ローソンアプリでの番号再登録」の2点を確実に行えば問題ないという。セキュリティ向上に伴う仕様変更を正しく理解し、スムーズにdポイントを活用するための有益な解説となっている。
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