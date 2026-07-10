ワークマンのルーツは“16坪の小さな店舗”だった。激レアなノベルティから辿る快進撃の裏側
YouTubeチャンネル「ワークマン加盟店推進部チャンネル」が、「『あの頃のワークマン』覚えてる？懐かしの写真で振り返る驚きのビフォーアフター！」と題した動画を公開した。動画では、ワークマン社外取締役のサリー氏と加盟店推進部部長の八田氏が、創業から現在に至るまでの変遷を振り返り、知られざる歴史や幻のPB（プライベートブランド）商品について解説している。
まず、1980年に群馬県でオープンした1号店「伊勢崎昭和店」に言及。わずか16坪の小さな店舗だったが、ここから現在まで続くフランチャイズシステムが採用されていたという。「コンビニのセブン-イレブンが1974年なので、ほぼ同じ時期から始めている」と八田氏は語り、早期から確立されていたビジネスモデルの先見性を明かした。
店舗デザインも時代とともに変化し、赤と青の「トリコロールカラー」から、現在の黄と黒のロゴ、さらに白を基調とした洗練された店舗へと進化を遂げてきた過程が写真付きで紹介された。
また、PB商品の変遷にもスポットを当てた。現在では高機能ウェアが広く知られているが、1990年代には「フィールドスタッフ」というアウトドア向けウェアを展開しており、ジャケットが2万円弱と当時としては高価格帯であったという意外な事実が判明した。さらに、サリー氏が過去にSNSで投稿した「綿カブリヤッケ」の写真がきっかけで、大ヒット商品「コットンキャンパー」が生まれた裏話も披露されている。
その他にも、分厚いバーコードブックをペン型リーダーで読み取っていた昔の発注システムや、吉幾三氏がプリントされた30周年記念タオル、トランプといった激レアなノベルティグッズなど、時代を感じさせる貴重な品々が次々と登場した。
動画を通して、作業服専門店から現在の一般向けアパレル市場へと至るまでの試行錯誤と、昔から大きく変わらない価格設定へのこだわりが浮き彫りになった。ワークマンの歴史は、時代に合わせて柔軟に進化し続ける企業努力そのものであると結論付けている。
まず、1980年に群馬県でオープンした1号店「伊勢崎昭和店」に言及。わずか16坪の小さな店舗だったが、ここから現在まで続くフランチャイズシステムが採用されていたという。「コンビニのセブン-イレブンが1974年なので、ほぼ同じ時期から始めている」と八田氏は語り、早期から確立されていたビジネスモデルの先見性を明かした。
店舗デザインも時代とともに変化し、赤と青の「トリコロールカラー」から、現在の黄と黒のロゴ、さらに白を基調とした洗練された店舗へと進化を遂げてきた過程が写真付きで紹介された。
また、PB商品の変遷にもスポットを当てた。現在では高機能ウェアが広く知られているが、1990年代には「フィールドスタッフ」というアウトドア向けウェアを展開しており、ジャケットが2万円弱と当時としては高価格帯であったという意外な事実が判明した。さらに、サリー氏が過去にSNSで投稿した「綿カブリヤッケ」の写真がきっかけで、大ヒット商品「コットンキャンパー」が生まれた裏話も披露されている。
その他にも、分厚いバーコードブックをペン型リーダーで読み取っていた昔の発注システムや、吉幾三氏がプリントされた30周年記念タオル、トランプといった激レアなノベルティグッズなど、時代を感じさせる貴重な品々が次々と登場した。
動画を通して、作業服専門店から現在の一般向けアパレル市場へと至るまでの試行錯誤と、昔から大きく変わらない価格設定へのこだわりが浮き彫りになった。ワークマンの歴史は、時代に合わせて柔軟に進化し続ける企業努力そのものであると結論付けている。
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