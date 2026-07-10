ジャスティン・ビーバーそっくりと話題！ 息子ジャックの後ろ姿を妻ヘイリーが公開
ヘイリー・ビーバーがインスタグラムを更新し、もうすぐ2歳になる息子ジャック・ブルースの後ろ姿を公開。夫ジャスティン・ビーバーにそっくりだと注目を集めている。
【写真】まるでミニ版ジャスティン！ そっくりな後ろ姿 夫婦のラブラブショットも
現地時間7月7日、「夏シーズン第一弾完了」とキャプションを添え、ピクニックの写真やジャスティンとキスする姿、ジャック・ブルースに野球を教える様子など、最近撮影したとみられるプライベートショットを大量公開したヘイリー。
水色のパーカーの上に紺のアウターを羽織り、迷彩柄のバギーパンツとスニーカーで歩くジャック・ブルースの後ろ姿は、ジャスティンのアイコニックなファッションにそっくり。また他の写真では、最近のジャスティンと瓜二つの、ブロンドで短髪のヘアスタイルも確認もできる。
ジャック・ブルースのキュートな姿に、ファンからは「ジャックが成長著しい」「ジャックがジャスティンそっくり」などとコメントが寄せられており、また、ジャスティンのアルバム『SWAG』に触れて、「小さなジャックがカッコよく進化（Little jack to swaggy）」といった声も上がっている。
2018年にジャスティンと結婚したヘイリーは、2024年5月にハワイで結婚の誓いを新たにするとともに第1子妊娠を公表。同年8月にジャック・ブルースを出産した。
これまでも、インスタグラムを通じて息子の成長をシェアしており、この4月には、世界最大級の野外音楽フェス「コーチェラ2026」でヘッドライナーを務めたジャスティンの応援に駆け付けた様子をシェア。舞台裏で写した親子3ショットや、母子でジャスティンのリハーサルを見守る様子、ジャック・ブルースのふっくらした腕に「Bieberchella（ビーバーチェラ）」とデザインされたフェイクタトゥーが貼られた写真などを公開していた。
引用：「ヘイリー・ビーバー」Instagram（＠haileybieber）
【写真】まるでミニ版ジャスティン！ そっくりな後ろ姿 夫婦のラブラブショットも
現地時間7月7日、「夏シーズン第一弾完了」とキャプションを添え、ピクニックの写真やジャスティンとキスする姿、ジャック・ブルースに野球を教える様子など、最近撮影したとみられるプライベートショットを大量公開したヘイリー。
ジャック・ブルースのキュートな姿に、ファンからは「ジャックが成長著しい」「ジャックがジャスティンそっくり」などとコメントが寄せられており、また、ジャスティンのアルバム『SWAG』に触れて、「小さなジャックがカッコよく進化（Little jack to swaggy）」といった声も上がっている。
2018年にジャスティンと結婚したヘイリーは、2024年5月にハワイで結婚の誓いを新たにするとともに第1子妊娠を公表。同年8月にジャック・ブルースを出産した。
これまでも、インスタグラムを通じて息子の成長をシェアしており、この4月には、世界最大級の野外音楽フェス「コーチェラ2026」でヘッドライナーを務めたジャスティンの応援に駆け付けた様子をシェア。舞台裏で写した親子3ショットや、母子でジャスティンのリハーサルを見守る様子、ジャック・ブルースのふっくらした腕に「Bieberchella（ビーバーチェラ）」とデザインされたフェイクタトゥーが貼られた写真などを公開していた。
引用：「ヘイリー・ビーバー」Instagram（＠haileybieber）