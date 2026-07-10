皇族数の確保策を盛り込んだ皇室典範改正案が、衆議院の本会議で、与党に加え、中道など多くの野党の賛成多数で可決し、参議院に送られました。

皇室典範改正案は、衆議院本会議で採決が行われ、自民党・日本維新の会の与党に加え、野党の中道改革連合、国民民主党、参政党などの賛成多数で可決し、衆議院を通過しました。

改正案は、女性皇族が結婚後も皇室に残ることや、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎えることを可能にするものです。

衆議院の議院運営委員会では、10日朝から、審議が行われ、木原官房長官は、「男系継承が古来、例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえ、皇位は皇統に属する男系男子が 継承すると規定されている」と述べました。さらに、政府の有識者会議の報告を踏まえ、「次世代の皇位継承資格者として 悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないとされている。政府としてはこの報告を尊重している」などと改正の意義を強調しました。