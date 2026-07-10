『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』リバイバル上映決定 続編『あの星』冒頭8分を特別上映
興行収入45億円、観客動員350万人を記録した大ヒット映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』のリバイバル上映が決定した。7月24日から7月30日まで、全国11劇場で期間限定上映されるほか、本編終了後には8月7日公開の続編にして完結編『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』の本編冒頭8分が特別上映されることも発表された。
【動画】＃映画あの花からあの星へ スペシャル映像
原作は、シリーズ累計発行部数180万部を突破した汐見夏衛の同名小説。2023年公開の『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』は、「とにかく泣ける」と口コミで話題となり、社会現象的ヒットを記録した。
現代から1945年にタイムスリップした女子高生の百合（福原遥）と、特攻隊員の彰（水上恒司）。戦時中の日本で日々を過ごす中、彰に何度も助けられ、その誠実さや優しさにひかれていく百合。しかし特攻隊員の彰は、程なく命がけで戦地に飛ぶ運命だった…。
今回のリバイバル上映は、東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、広島に加え、続編のロケ地でもある長崎など全国11劇場で実施。より多くの観客に作品を楽しんでもらうため、鑑賞料金は一律1000円（税込）の特別価格となる。
さらに、本編上映後には『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』の冒頭8分を特別上映。戦時中の記憶と彰への思いを抱え続ける百合が、教師となった姿や、彰を思わせる青年・涼（細田佳央太）と出会う場面など、物語の始まりをスクリーンでいち早く楽しめる。
続編『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』には、福原、出口夏希、伊藤健太郎ら前作キャストが再集結。さらに細田、豊嶋花、井之脇海、倍賞千恵子らが新たに参加し、『366日』の新城毅彦監督がメガホンを取る。主題歌は前作に続き福山雅治が書き下ろした新曲「邂逅（かいこう）」が起用される。
あわせて、『あの花〜』から『あの星〜』へと続く百合と彰の愛の物語を振り返る特別映像も公開。『あの花〜』の主題歌「想望」と新曲「邂逅」に乗せて、時を超えてつながる二人の物語を描いている。
【動画】＃映画あの花からあの星へ スペシャル映像
原作は、シリーズ累計発行部数180万部を突破した汐見夏衛の同名小説。2023年公開の『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』は、「とにかく泣ける」と口コミで話題となり、社会現象的ヒットを記録した。
今回のリバイバル上映は、東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、広島に加え、続編のロケ地でもある長崎など全国11劇場で実施。より多くの観客に作品を楽しんでもらうため、鑑賞料金は一律1000円（税込）の特別価格となる。
さらに、本編上映後には『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』の冒頭8分を特別上映。戦時中の記憶と彰への思いを抱え続ける百合が、教師となった姿や、彰を思わせる青年・涼（細田佳央太）と出会う場面など、物語の始まりをスクリーンでいち早く楽しめる。
続編『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』には、福原、出口夏希、伊藤健太郎ら前作キャストが再集結。さらに細田、豊嶋花、井之脇海、倍賞千恵子らが新たに参加し、『366日』の新城毅彦監督がメガホンを取る。主題歌は前作に続き福山雅治が書き下ろした新曲「邂逅（かいこう）」が起用される。
あわせて、『あの花〜』から『あの星〜』へと続く百合と彰の愛の物語を振り返る特別映像も公開。『あの花〜』の主題歌「想望」と新曲「邂逅」に乗せて、時を超えてつながる二人の物語を描いている。