木村拓哉『教場』映画二部作がBlu-ray＆DVD化 イベント映像やインタビューなど映像特典も充実
俳優・歌手の木村拓哉が主演を務めた映画二部作『教場 Reunion』『教場 Requiem』のBlu-ray＆DVDが、9月30日に発売されることが決定した。撮影の舞台裏を収めたメイキング映像やイベント映像集、キャスト・スタッフインタビューなど、特典映像を収録した豪華仕様となっている。
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「教場」シリーズは、長岡弘樹による累計発行部数140万部を超える人気警察ミステリー小説が原作。警察学校を舞台に、冷徹かつ鋭い洞察力を持つ鬼教官・風間公親と、警察学校で警察官を目指す生徒たちの過酷な訓練や成長を描き、2020年のスペシャルドラマ化を皮切りに、人気シリーズとなった。
その後、『教場II』や、風間の刑事時代を描いた連続ドラマ『風間公親−教場0−』へと物語を広げ、2026年にはシリーズ初の映画化が実現。シリーズ集大成として二部作『教場 Reunion』『教場 Requiem』が公開された。
『教場 Reunion』では、風間の身に迫る危機を察知した卒業生たちが再集結。警察組織の中でそれぞれの道を歩んできた教え子たちが再び風間のもとへ集い、新たな事件に立ち向かう姿が描かれる。
一方、『教場 Requiem』では、風間にシリーズ最大級の試練が訪れる。因縁の相手・十崎を巡る事件が大きく動き出し、第205期生の卒業式を舞台に、シリーズの物語がクライマックスを迎える。
パッケージには映画二部作の本編に加え、撮影現場の舞台裏を追ったメイキング映像、イベント映像集、キャスト・スタッフインタビューなどを収録予定。作品世界をより深く楽しめる内容となっている。
また、『教場 Reunion』『教場 Requiem』それぞれの単体Blu-ray、DVDも同時発売される。
■キャスト
木村拓哉
綱啓永 齊藤京子 金子大地 倉悠貴 井桁弘恵 大友花恋 大原優乃
猪狩蒼弥 中山翔貴 浦上晟周 丈太郎 松永有紗
佐藤仁美 和田正人 荒井敦史 高橋ひとみ
赤楚衛二 白石麻衣 染谷将太 川口春奈 味方良介 大島優子 三浦翔平 濱田岳 福原遥 目黒蓮／趣里
佐藤勝利 中村蒼
坂口憲二 森山未來／小日向文世
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「教場」シリーズは、長岡弘樹による累計発行部数140万部を超える人気警察ミステリー小説が原作。警察学校を舞台に、冷徹かつ鋭い洞察力を持つ鬼教官・風間公親と、警察学校で警察官を目指す生徒たちの過酷な訓練や成長を描き、2020年のスペシャルドラマ化を皮切りに、人気シリーズとなった。
『教場 Reunion』では、風間の身に迫る危機を察知した卒業生たちが再集結。警察組織の中でそれぞれの道を歩んできた教え子たちが再び風間のもとへ集い、新たな事件に立ち向かう姿が描かれる。
一方、『教場 Requiem』では、風間にシリーズ最大級の試練が訪れる。因縁の相手・十崎を巡る事件が大きく動き出し、第205期生の卒業式を舞台に、シリーズの物語がクライマックスを迎える。
パッケージには映画二部作の本編に加え、撮影現場の舞台裏を追ったメイキング映像、イベント映像集、キャスト・スタッフインタビューなどを収録予定。作品世界をより深く楽しめる内容となっている。
また、『教場 Reunion』『教場 Requiem』それぞれの単体Blu-ray、DVDも同時発売される。
■キャスト
木村拓哉
綱啓永 齊藤京子 金子大地 倉悠貴 井桁弘恵 大友花恋 大原優乃
猪狩蒼弥 中山翔貴 浦上晟周 丈太郎 松永有紗
佐藤仁美 和田正人 荒井敦史 高橋ひとみ
赤楚衛二 白石麻衣 染谷将太 川口春奈 味方良介 大島優子 三浦翔平 濱田岳 福原遥 目黒蓮／趣里
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