7月7日、歌手の工藤静香が、音楽番組『うたコン』（NHK総合）に出演した。圧巻のパフォーマンスを見せたが、番組での工藤の “眉毛” に注目が集まっているようだ。

七夕の放送とあって、「七夕の夜 空に響く名曲」と題し、各アーティストが空や夜をテーマにした楽曲を披露した。

「石丸幹二さん、氷川きよしさん、島袋寛子さん、BE:FIRSTらが出演。工藤さんは自身の楽曲『凛』と中島みゆきさんの『空と君のあいだに』の2曲を歌唱しました。中島さんの楽曲を力強く歌唱する様子はファンからも好評でした」（スポーツ紙記者）

圧巻のパフォーマンスを見せたが、放送後のXでは、

《工藤静香さん、どうして眉毛を下げたメイクなのだろう…》

《工藤静香さんの眉毛のラインが独特な感じがした》

《静香さん、その眉毛はどうなさったので？》

など、眉毛の “異変” を指摘する声が聞かれていた。

「この日の工藤さんは、眉頭が太めに描かれているのに対し、眉山はシャープになっており、少々アンバランスな印象を受ける人もいたようです。

おニャン子クラブ時代には “困り眉” で認知された工藤さんですが、時代に合わせて眉の形も変えてきました。今回は、全体的に濃いめのメイクだったこともあり、眉が目立ったようです」（芸能記者）

工藤は1987年にソロデビューし、2027年でデビュー40周年を迎える。長きにわたる歌手活動で貫いていることがあるという。

「過去のインタビューで、髪のカットやカラーは自分でおこなっていることを明かしています。ビジュアル面でのセルフプロデュースも、40年間ファンに支持されてきた要因の一つでしょう。

6月には2年ぶりのアルバム『Dynamic』をリリースしましたが、ジャケット写真には、丈が短い黒のトップスでへそが見える大胆なデザインを採用し、注目を集めました。

周年イヤーとあって、音楽番組での露出も増えていますし、工藤さんのメイクや衣装はますます話題になりそうです」（同前）

デビュー40周年、ファンの前にどんな姿を見せるのか。