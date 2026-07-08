絵本作家・林明子さんが死去、81歳肺炎のため 『はじめてのおつかい』イラスト、『こんとあき』など手掛ける
絵本作家の林明子さんが7月1日、長野県諏訪市の諏訪日赤病院にて、肺炎のため死去した。81歳だった。福音館書店が8日、文書と公式インスタグラムで伝えた。葬儀はすでに家族葬として執り行われ、お別れの会は未定。
【写真】優しい笑顔…生前の絵本作家・林明子さん
同社は投稿で「『はじめてのおつかい』(筒井頼子さんとの共作)、『こんとあき』『おつきさまこんばんは』など、子どもたちへの愛情に満ちた温かな作品を、数多く残してくださいました」と振り返り、「謹んでお悔やみ申し上げます」とつづった。
また「福音館では4月に、林明子さんの作品世界とその舞台裏などを収めた『子どもを描く 林明子の世界』を刊行したばかりでした。本書の冒頭に林さんの絵本に対しての思いが、掲載されています」と紹介。「林さん、沢山の素敵な作品を、本当にありがとうございました」と締めくくった。
林さんは1945年、東京に生まれる。横浜国立大学教育学部美術科卒業。1973年11月号「かがくのとも」の『かみひこうき』（小林 実 文）で絵本作家デビュー。1976年、筒井頼子との共作『はじめてのおつかい』（「こどものとも」1976年3月号）が刊行されるやいなや評判になり、同作は以来50年という長い間愛されつづけてきた。
その他の絵本に、第30回サンケイ児童出版文化賞美術賞を受賞した『おふろだいすき』（松岡享子 作／1982年刊）、自身で作・絵を手がけた『おつきさまこんばんは』（「くつくつあるけのほん４冊セット」収録／1986年刊）、『こんとあき』（1989年刊）などがある。1985年『魔女の宅急便 その1』（角野栄子 作）では挿絵を手がける。
今年2026年4月には、林明子の多彩な仕事を宮崎駿（※崎＝たつさき）ら愛読者の声とともに紹介した『子どもを描く 林明子の世界』（福音館書店編集部 編）を刊行した（作品はすべて福音館書店刊行）。これまで手がけた作品の累計発行部数は2000万部以上となる。
【写真】優しい笑顔…生前の絵本作家・林明子さん
同社は投稿で「『はじめてのおつかい』(筒井頼子さんとの共作)、『こんとあき』『おつきさまこんばんは』など、子どもたちへの愛情に満ちた温かな作品を、数多く残してくださいました」と振り返り、「謹んでお悔やみ申し上げます」とつづった。
林さんは1945年、東京に生まれる。横浜国立大学教育学部美術科卒業。1973年11月号「かがくのとも」の『かみひこうき』（小林 実 文）で絵本作家デビュー。1976年、筒井頼子との共作『はじめてのおつかい』（「こどものとも」1976年3月号）が刊行されるやいなや評判になり、同作は以来50年という長い間愛されつづけてきた。
その他の絵本に、第30回サンケイ児童出版文化賞美術賞を受賞した『おふろだいすき』（松岡享子 作／1982年刊）、自身で作・絵を手がけた『おつきさまこんばんは』（「くつくつあるけのほん４冊セット」収録／1986年刊）、『こんとあき』（1989年刊）などがある。1985年『魔女の宅急便 その1』（角野栄子 作）では挿絵を手がける。
今年2026年4月には、林明子の多彩な仕事を宮崎駿（※崎＝たつさき）ら愛読者の声とともに紹介した『子どもを描く 林明子の世界』（福音館書店編集部 編）を刊行した（作品はすべて福音館書店刊行）。これまで手がけた作品の累計発行部数は2000万部以上となる。