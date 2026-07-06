「右の腎臓を取るつもりが左を…」医療現場の恐ろしすぎる現実。使えないハズレ医者が大学病院に集まる理由
ひかつ先生が自身のYouTubeチャンネルで「【要注意】あなたの主治医は大丈夫？医療現場にはびこる「ハズレ医者」のたらい回し事情。」を公開した。動画では、「大学病院は未熟な医師を匿っているのではないか」という視聴者からの疑問に対し、医療現場の生々しい実態と構造的な問題について語っている。
動画冒頭、ひかつ先生は「外病院には出せないけど、医局を辞めない医者をかくまっているのか」というコメントに対し、「マジです」と即答し、医師の多くが所属する「医局」の仕組みについて解説を始めた。医局には「全く使えない医者」が存在するとし、そうした医師が関連の市中病院に派遣されると現地でトラブルを連発すると指摘。結果として、派遣先の部長から「早くうちの病院から出してくれ」とクレームが入り、たらい回しにされると明かした。
そうして行き場を失った医師は、最終的に人手の多い大学病院の本部へ戻されるという。大学病院はマンパワーがあるため「上の医者が目を光らせて問題を起こさせないようにする」と語り、大学病院の受診が「ある意味博打」であるという意見に一定の理解を示した。さらに、そうした未熟な医師は「右の腎臓を取ろうと思ったら左を取っちゃう」といった深刻なミスを「繰り返す」傾向にあると警告した。
最後にひかつ先生は、患者側ができる自衛策として「目の前の主治医が信頼できるか、人として見るべき」と提言。日本の雇用システムの都合上、一般企業に窓際族がいるのと同じように医療業界にも「使えない人材」は存在するとし、「医者だからといって全員が優秀なわけではない」という現実を直視し、違和感を覚えたら担当医を変えてもらうよう呼びかけて動画を締めくくった。
動画冒頭、ひかつ先生は「外病院には出せないけど、医局を辞めない医者をかくまっているのか」というコメントに対し、「マジです」と即答し、医師の多くが所属する「医局」の仕組みについて解説を始めた。医局には「全く使えない医者」が存在するとし、そうした医師が関連の市中病院に派遣されると現地でトラブルを連発すると指摘。結果として、派遣先の部長から「早くうちの病院から出してくれ」とクレームが入り、たらい回しにされると明かした。
そうして行き場を失った医師は、最終的に人手の多い大学病院の本部へ戻されるという。大学病院はマンパワーがあるため「上の医者が目を光らせて問題を起こさせないようにする」と語り、大学病院の受診が「ある意味博打」であるという意見に一定の理解を示した。さらに、そうした未熟な医師は「右の腎臓を取ろうと思ったら左を取っちゃう」といった深刻なミスを「繰り返す」傾向にあると警告した。
最後にひかつ先生は、患者側ができる自衛策として「目の前の主治医が信頼できるか、人として見るべき」と提言。日本の雇用システムの都合上、一般企業に窓際族がいるのと同じように医療業界にも「使えない人材」は存在するとし、「医者だからといって全員が優秀なわけではない」という現実を直視し、違和感を覚えたら担当医を変えてもらうよう呼びかけて動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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