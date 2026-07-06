サッカー日本代表を襲った「睾丸破裂」の恐怖…急所への一撃がお腹まで痛む理由

医師が語る「怪しい診察」の盲点。服の上からの聴診は意味がない？説明なく胸を触るヤバい医師の手口と、患者が自衛するためのポイントを徹底解説。